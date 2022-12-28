Koza Altın İşletmeleri kimin? Koza altın bedelsiz sermaye artırımı ne demek?

28 Aralık 2022 Çarşamba, 11:34

Koza Altın İşletmeleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Koza Altın İşletmelerinin bugünkü yönetim kurulu toplantısında şirketin 5 milyar lira kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 152 milyon 500 bin lira olan çıkarılmış sermayesinin tamamının iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 3 milyar 50 milyon lira (yüzde 2000 oranında) artırılarak, 3 milyar 202 milyon 500 bin liraya çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ KİMİN?

Koza Altın İşletmeleri, Koza İpek Holding bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'de altın çıkaran ve işleyen ilk Türk madencilik şirketidir. 1948 yılında iş insanı ve matbaacı Ali İpek tarafından kurulan şirketin yönetim kurulu başkanlığını Akın İpek yapmaktaydı. Şirket, medya da dahil olmak üzere farklı alanlarda hizmet vermekteydi. Holding 2015'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında önce kayyum atandı ardından da TMSF'ye geçti.

KOZA ALTIN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NE DEMEK?

Sermaye artırımı, bir şirketin esas sermayesine karşılık olan hisse senetlerinin bedelleri ödendikten sonra genel kurul kararı ile yeni hisse senedi çıkarılarak şirket sermayesinin artırılmasıdır.

Koza Altın İşletmeleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Artırılan 3 milyar 50 milyon liranın geçmiş yıllar karlarından karşılanarak sermayeye eklenmesine ve ihraç edilecek payların ortaklara bedelsiz verilmesinin kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, ''İhraç edilecek payların, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Hisselerin Nevi başlıklı 6.maddesine göre, A Grubu Nama yazılı (TREKOAL00022) paylara A Grubu Nama (TREKOAL00022), B Grubu Hamiline yazılı (TREKOAL00014) paylara, B Grubu Hamiline (TREKOAL00014) pay şeklinde ihraç edilmesine, bahse konu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir'' ifadelerine yer verildi.