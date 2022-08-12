Kuraklığın ardından susuzluk kabusu geri döndü: Binlerce balık öldü

12 Ağustos 2022 Cuma, 11:06

Denizli’de mikro klima özelliği nedeniyle en kaliteli hicaz narı, ayva ve erkenci meyvelerin üretiminin yapıldığı Pamukkale Ovasına susuzluk kabusu geri döndü.

Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle ürünlerini yeterince sulayamayan çiftçiler bu yılda Adıgüzel Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle kapakların kapanmasıyla tekrar susuz kaldı. Su kaynaklarındaki su seviyesinin aşırı derecede düşmesi binlerce balığın ölümüne neden oldu.

Pamukkale ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’ndeki kuruyan sulama kanallarında inceleme yapan Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, son kez yapılacak sulamayla ürün kalitesinin de artacağına dikkat çekti.

Başkan Gemici, “Sezonu kısıtlı bir sulama ile geçirmiş olsak ta sonuna doğru geldik. Yerine göre 2-3 defa sulama yaptık ama son zamanlarda yetişen ürünlerimizi son kez su vermiş olsak daha iyi olurdu. O zaman hiçbir kaybımız olmazdı ve çiftçilerimizde sezonu güzel ve memnun kapatmış olurdu. Biz yine de buna da şükür ediyoruz. Çünkü Adıgüzel Barajı'nın Ege Bölgesi'nde bulunan diğer barajlara oranla en düşük su kaybı yaşadığı raporlarda yer aldı.

DOĞAL KAYNAKLAR BİR PROJE NEDENİYLE KAPATILMIŞ

Suyun azalmasının sebebi ise bu baraja gelen doğal kaynakların başka bir proje çerçevesinde kapatılmasından kaynaklandığı söyleniliyor. Bu projede çerçevesinde azalan su konusunda bir yanlış yapıldı. Bir can suyu kadar suyun yatağa bırakılması bence bir çözümdür. Bir de 5-6 yıldır artan sıcaklıklar, tarlaların sulanması ve buna benzer birçok nedenden dolayı Adıgüzel Barajındaki su seviyesini kaybetmeye devam ediyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyor” dedi.

Yaşanan su sıkıntısına rağmen tarlalarını sulayabildiklerini ancak hasattan önce son sulama yaparak ürün kalitesinin yükselmesini beklediklerini anlatan Çiftçi Ramazan Öz ise “Şuana kadar sulamalarımızı 2-3 defa yaptık. Son zamanlarda bir defa daha mahsullerimiz sulasaydık daha güzel olurdu. Meyvelerimiz tam olmak üzere ama bir suya daha ihtiyacımız var. Şu anda kanalda bulunan su yağmur suyudur. Mahsullerimiz için suya ihtiyacımız var” diye konuştu.