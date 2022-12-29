Kuraklıkla can çekişen Tuz Gölü’nü ‘kurtarmak’ için su taşınacak

29 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Türkiye’nin benimsemiş olduğu yanlış su politikaları ülkedeki kuraklığı tetikliyor. Özellikle AKP döneminde uygulanan tarım politikaları ve suyun yanlış yönetimi yıllar içerisinde birçok doğal gölü ve yeraltı sularını kuruttu. Milyonlarca yıllık doğal göller bir bir yok oldu. Marmara Gölü, Dipsiz Göl, Meke Gölü ve Tuz Gölü kurumalarıyla sık sık gündeme geldi. Hükümet, doğal gölleri taşıma suyla “kurtarmaya” başladı.

Tuz Gölü’nü besleyen su kaynakları tarım arazilerine yönlendirildi ya da önleri barajlarla kesildi. Birçok flamingo, yuvası olan Tuz Gölü’nde kuraklık nedeniyle öldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Tuz Gölü’nü “canlandırmak” için 6 Aralık’ta ihaleye çıktı. Kamu İhale Bülteni’ne göre, 720 bin TL’lik ihaleyi 20 Aralık’ta Yılmaz Hizmet Taahhüt Peyzaj Mimarlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aldı.

"TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ"

Taşıma suyla kurtarılmaya çalışılan gölleri Cumhuriyet’e değerlendiren Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı ve göl Uzmanı Dr. Erol Kesici, “Milyonlarca yıl önce oluşmuş doğal göllerin bu şekilde kurtarılabilmesi söz konusu değil. Doğal denge ve çevresiyle bütünlük halinde olan göllerin bütünlüğüne dokunmamak gerekir. Tuz Gölü de bizim gibi canlıdır” dedi.

Ayrıca su verirken suyun kalitesine de dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kesici, “Daha önce de kuruyan Meke Gölü’ne atık suların verileceği söylenmişti. Bu, o kadar tehlikeli ve yanlış ki. Çünkü atık suyun içerisinde bulunan bakteri ve mikroorganizmalar Meke Gölü’ndeki sisteme uyum sağlamayabilir. Bu durumda da ilerisi için daha büyük sorunlarla karşılaşabiliriz. Su uyuşmazlığının içerisinde suyun kalitesi çok önemli” diye konuştu.

Su verilerek oluşturulacak şeyin göl değil su birikintisi olduğunu söyleyen Kesici, “Doğal göller, yeraltı suları, yağışlar ve derelerle birlikte oluşan bir sistem. Bu suyla değirmen dönmez, bu suyla göl kurtarılmaz. Bir yere su taşımayla göl oluyorsa, iş makineleriyle çukur açalım her taraf göl olsun, su sorununu halledelim” ifadelerini kullandı.