Kuraklık nedeniyle sular çekildi; tarihi köprü gün yüzüne çıktı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Atatürk Barajı'nın suları altında kalan tarihi köprü, suların çekilmesiyle tekrardan gün yüzüne çıktı.
Azalan yağışlar nedeniyle Atatürk Barajı'nda sular çekildi. 30 yıldır baraj altında kalan tarihi köprü de gün yüzüne çıktı.
Çevrede yaşayan köylüler, ulaşım için yeniden köprüyü kullanırken, birçok yurttaş da tarihi köprünün çevresine gelerek fotoğraf çekiliyor. Geçen yıl da kuraklık nedeniyle bir bölümü gün yüzüne çıkan köprü, bu yıl suların çekilmesiyle yaklaşık 4 metre yükseklikte kaldı.
Kış mevsimine girildiği halde yeterince yağış olmaması ve suların çekilmeye devam etmesi, bölgede tarımla geçinen yurttaşları endişelendiriyor.
"ÜZÜCÜ BİR TABLO"
Geçen sene de suların çekildiğini ama bu kadar fazla çekilmediğini belirten Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı, "Atatürk Barajı'nda suların ne denli fazla çekildiğini üzüntüyle görmüş oluyoruz. 30 yıl önce sular altında kalan köprü, şimdi tamamen gün yüzüne çıkmış, bu çok üzücü bir tablo. Her ne kadar 30 yıl aradan sonra tarihi köprüyü görme imkânımız olduysa da, çok üzücü bir tabloyla karşı karşıyayız. Atatürk Barajında bulunan suyu daha fazla tasarruflu kullanmalıyız, çünkü suyumuz sonsuz değil değerini bilmemiz lazım” dedi.
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