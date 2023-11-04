Kuruyan Marmara Gölü'nü Bozdağ'dan taşıyacakları su ile kurtaracaklar!

Yayınlanma: 04.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.11.2023 - 03:00

AKP iktidarı kuruyan doğal gölleri taşıma suyuyla kurtarma çalışmalarına başladı. Yaşam savunucuları ve uzmanlar, “Taşıma suyla doğal göl olmaz” dedi. Türkiye’de benimsenen yanlış su politikaları ülkedeki kuraklığı tetiklemeye devam ediyor. Özellikle AKP döneminde uygulanan tarım politikaları ve suyun yanlış yönetiminden dolayı doğal göller ve yeraltı suları yok oldu. Marmara Gölü, Tuz Gölü ve Dipsiz Göl de kuraklığa yenildi.

Dolu olduğu zaman 320 milyon metreküp su kapasitesine ulaşan Manisa’daki Marmara Gölü tamamen kurudu. Ulusal Sulak Alan ve Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ne göre koruma altında olması gereken göl için “kurtarma” çalışmalarına başlandı. Konuya ilişkin Devlet Su İşleri planlama ve proje hazırladı. 15 milyon TL değerindeki proje kapsamında yapılacak olan beş regülatör aracılığıyla göle 25 milyon metreküp su taşınması hedefleniyor. Su ise Bozdağ’dan alınacak. Aralık ayında ihaleye çıkılacak olan projeye ise yaşam savunucuları ve uzmanlar karşı çıkıyor.

(Erol Kesici)

‘EKOKIRIMA NEDEN OLUR’

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı ve göl uzmanı Dr. Erol Kesici ise su taşımayla doğal göl oluşturulamayacağını hatırlattı.

Alanın tekrardan göl olabilmesi için ekosistemiyle korunması gerektiğini belirten Kesici, “Taşıma suyla göl oluşturmak mümkün değildir. Dünyada bunun örneği yok. Çukura su doldurursanız bataklık oluşur, ekosistem oluşmaz. Ayrıca taşınacak su Bozdağ’ın doğal yaşam için kıymetli olan ekosistemini göçertir. Bu da ekokırıma neden olur” dedi. Yapılanların bilime aykırı olduğunu söyleyen Kesici, “Su taşımayla doğal göl oluşuyorsa iş makineleriyle, sondajla açılan alanlara su dolduralım göl oluşsun. Bu şekilde yapılan doğal göl mü olacak, su deposu mu?” diye konuştu.

‘BU PLAN İPTAL EDİLMELİ’

Doğa Derneği tarafından yapılan açıklamada Bozdağ üzerindeki en önemli tehdidin su kaynaklarına yapılan müdahaleler olduğu söylendi. Derneğin açıklamasında, “DSİ Gördes Barajı’ndan veya bu amaçla inşa edilmiş besleme kanallarından var olan suyu göle vermek yerine Bozdağlar bölgesinden 25 milyon metreküp suyu göle taşımayı hedefliyor. Bozdağlar bölgesindeki ekolojik döngüyü de yok edecek bu planın iptal edilmesini talep ediyoruz” dendi.

TUZ GÖLÜ DE İHALEYE ÇIKTI

Tuz Gölü de su kaynaklarının yanlış kullanılmasından nasibini aldı. Birçok flamingoya da ev sahipliği yapan baraj kuraklıkla boğuşuyor. Cumhuriyet daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün gölü “canlandırmak” için ihaleye çıktığını gündeme getirmişti. Kamu İhale Bülteni’ne göre, 720 bin TL’lik ihaleyi 20 Aralık’ta Yılmaz Hizmet Taahhüt Peyzaj Mimarlık Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi almıştı.