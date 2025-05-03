Kuzey Ormanlarının Istrancalar mevkiinde istenen rüzgâr türbini sayısı 33’ten 15’e düştü: Cengiz RES’te ısrarcı!

Yayınlanma: 03.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.05.2025 - 07:41

İktidarın gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz’in Türkiye’nin birçok noktasında projeleri sürüyor. Cengiz Holding bünyesinde yer alan şirketlerle Kaz Dağlarından Artvin’e, Artvin’den Muğla’ya kadar doğal alanlardan rant sağlayan şirket, Istrancalar Ormanı’nda da ısrarını sürdüyor. Holdinge bağlı şirketlerden Cengiz Elektrik, Kuzey Ormanları’nın bir bileşeni olan Istrancalar’ın Kırıklareli’nde kalan kısmında rüzgâr enerji santralı (RES) projesini hayata geçirmek istiyor. Merkez ve Kofçaz’ın dört köyünü etkileyecek projeyle birlikte bölgeye 15 rüzgâr türbini dikilecek.

YOL AÇACAKLAR

Şirket ilk olarak 2023’te alanda 33 türbin dikmek için yola çıktı. Ancak Geçitağzı RES projesine ilişkin alınan kurum görüşleri ve halkın katılımı toplantısı sürecinin ardından bu sayı 19’a indirildi. Bu kararın ardından şirketin projesine yine kurumlardan olumsuz görüş geldi. Son olarak proje 15 türbine indi.

Bu şekilde kurulacak olan türbin platformları yaklaşık 8 bin 300 metrekarelik alan kaplayacak. Ayrıca türbinler arasındaki bağlantıyı sağlamak için orman içerisinde ortalama 15 bin 800 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde yeni yol açılması planlanıyor. Yeni açılacak yollar, ekskavatör yardımıyla sıyrılarak hazırlanacak. Öte yandan bu çalışmalarda kesilecek ağaç sayısı ise henüz belli değil. Şirketin 2 milyar 730 milyon TL harcayacağı proje kapsamında Ankara’da inceleme değerlendirme komisyonu (İDK) 26 Mayıs’ta toplanacak. Buradaki toplantının ardından da proje için hazırlanan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu son halini alacak.

YURTTAŞ KARŞI

Projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı da 2022’de yapıldı. Burada konuşan Kula köyü muhtarı, “Öncelikle projeye karşıyız. Ormanlarımıza ve yaban hayata zarar verileceğini düşünüyoruz. Ekolojik denge bozulacaktır. Proje alanının ormanlık alanlar dışında bir yerde yapılması uygun olacaktır” dedi. Doku Derneği yönetim kurulu başkanı ise “Yerleşim yerlerine yakınlığı nedeniyle yer seçiminin hatalı olduğunu düşünüyorum. Projeye itiraz gerekçelerini yazılı olarak da sunacağım” ifadelerini kullandı.