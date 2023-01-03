LİMAK’ın Atatürk Orman Çiftliği’ndeki yapılaşmasına bilirkişiden karşıt rapor

03 Ocak 2023 Salı, 04:00

Atatürk Orman Çiftliği’ndeki çimento fabrikası alanında LİMAK’ın rezidans ve AVM yapmasına olanak sağlayan imar planı değişikliğine ilişkin davaya sunulan bilirkişi raporunda, Atatürk Orman Çiftliği alanlarına konut, ticaret ve sanayi kullanımlarına yer verilemeyeceği ve alanın Atatürk Orman Çiftliği’ne geri kazandırılması gerektiği vurgulandı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan imar planı değişikliğini yargıya taşımıştı. Bilirkişi raporu dosyaya eklendi.

"RANT PROJESİ"

Raporu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Çimento fabrikası, Ankara’nın imarı için Atatürk tarafından kuruldu ancak neoliberal politikalarla önce özelleştirildi sonra LİMAK’a satıldı. LİMAK Holding, arazisine lüks konutlar ve dükkânlar yapılması için projeler hazırladı, Çevre Şehircilik Bakanlığı da imar planı değişikliği yaparak rant projesinin önünü açtı. Atatürk Orman Çiftliği’ne devredilmesi gereken alanı talana açmaya çalışanlara en güzel cevap, yargı sürecinde bilirkişilerden geldi. Bilirkişiler ders niteliğinde bir rapor sundu” dedi.

Candan, “Bu plan, Atatürk Orman Çiftliği alanları için bir katliamdır. Bilirkişiler de mahkemeye sundukları raporda amacı dışında kullanılan çimento fabrikası alanının nitelikli bir şekilde Atatürk Orman Çiftliği’ne kazandırılması gerektiğine dikkat çekti. Çimento fabrikası, endüstri mirası olarak korunmalı, bir metrekare dahi yapılaşma öngörmeden, Atatürk’ün şartlı bağışına uygun olarak ağaçlandırılmalı. LİMAK alandaki yapılaşma ve lüks konut, ticaret, iş merkezi ve her şey dahil rant alanı isteğinden vazgeçmeli” ifadelerini kullandı.

