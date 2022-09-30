Limak Filarmoni Orkestrası, ünlü tenorlerle aynı sahneyi paylaştı

30 Eylül 2022 Cuma, 17:51

Yarım yüzyılı aşkın aktif sanat hayatıyla gündemde olan Domingo, Limak Filarmoni Orkestrası eşliğinde konser verdi.

Limak'tan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül gecesi ünlü İtalyan tenor Alessandro Safina müzikseverlerle buluştu. 29 Eylül’de ise dünyaca ünlü İspanyol tenor Placido Domingo da bir konsere imza attı. Yarım yüzyılı aşkın aktif sanat hayatıyla gündemde olan Domingo’nun Limak Filarmoni Orkestrası eşliğinde verdiği konser, seyircilere müzik ziyafeti yaşattı.

Şef Eugene Kohn’un orkestra şefliğini yaptığı, Domingo’nun ve Murat Karahan’ın aynı sahnede performans sergilediği konserde Jennifer Rowley de konuk sanatçı olarak yer aldı. Ünlü müzisyenlerin klasikleşmiş eserlerini seslendiren Placido Domingo'ya dev izleyici korosu konser boyunca eşlik etti.

Konserin sonunda ise Murat Karahan "Nazende Sevgilim" adlı şarkısıyla müzikseverlere sürpriz yaparken gecenin büyük sürprizini Murat Karahan ve Domingo birlikte yaptılar. Domingo ve Karahan, seyircilerle birlikte “Senede Bir Gün” şarkısını seslendirdi. Dakikalarca ayakta alkışlanan sanatçılar, müzikseverlere anlamlı bir gece yaşattı.