Maden yasa tasarısının imzacısı AKP’li vekilden ÇED süreci tamamlanmadan atık havuzu!



Maden ocağının atık havuzundaki su dereye boşaltılıyor!https://t.co/16jp07MSFV pic.twitter.com/jfFXecX0pX — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) June 23, 2025





Demirel ayrıca, madencilik faaliyetlerine ait ağır iş makinelerinin köy yollarında hasar yarattığını, heyelanlara ve ölümlü kazalara neden olduğunu vurguladı. “ÇED raporu olmadan yapılan iki kaçak atık havuzundan sızan kimyasal atıklar Harşit Çayı ve Karadeniz’e kadar ulaştı” diye ekledi.





Maden işletmesinin hem doğal kaynaklara hem de tarihi eserlere zarar verdiğini ifade eden Demirel, “Maden ruhsatları yeniden değerlendirilip tahrip edilen alanlar rehabilite edilmeli, içme suyu kaynakları korunmalı. Harşit Tabiat Parkı’nın tahribatı giderilmeli ve doğa turizmi teşvik edilmeli. Bölgemizi birkaç şirketin kâr hırsına teslim etmeyi reddediyoruz” dedi.





Demirel, çevre talanının önüne geçmek için tüm halkı ve sivil toplum kuruluşlarını mücadeleye çağırdı.





Giresun’un Harşit (Doğankent) ilçesine bağlı Çatalağaç köyünde, AKP Îdir Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait Alagöz Holding tarafından Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci tamamlanmadan dere yatağı üzerine üçüncü atık havuzu yapıldı. Bu doğa tahribatına karşı bölge halkı harekete geçerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önünde eylem düzenledi.Köylülerin yoğun katılımıyla gerçekleşen eylemde “Yaklaşan tehlikenin farkında mısınız” pankartı açıldı. Tirebolu Dernekler Federasyonu Başkanı Nejdet Demirel, bölgede artan madencilik faaliyetlerinin çevre felaketine yol açtığını belirtti. Demirel, “2021’de Alagöz Madencilik tarafından başlatılan çalışmalar, yöre halkı için bir kabusa dönüştü. Faaliyetler içme suyumuzu, doğamızı, yaylalarımızı ve tarihimiz yok ediyor” dedi.