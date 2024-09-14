Mahkeme iptal etti, şirket yeniden maden için başvuru yaptı

Yayınlanma: 14.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.09.2024 - 06:43

İktidara yakın olan ve adını sık sık kamu ihaleleriyle duyuran iş insanlarından Mehmet Cengiz’e ait Eti Bakır, Artvin Merkez’deki Taşlıca köyünde yeraltı bakır madeni için ilk çalışmalara 2012’de başladı. Yaşam savunucuları ve köylülerin tüm itirazlarına karşın Cengiz, 2016’da faaliyete geçti. Bu sürede bölgeye girmek isteyen şirkete engel olmaya çalışan köylülere defalarca güvenlik güçleriyle karşı karşıya kaldı. Cop ve biber gazıyla birlikte gözaltına alındı.

Projeye verilen “çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı birçok kez mahkemeye taşındı. Son olarak Anayasa Mahkemesi geçen aylarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen onayın hak ihlali olduğuna karar verdi. Bunun ardından Rize İdare Mahkemesi, “ÇED olumlu” kararını iptal etti. Kararın ardından Artvin Valiliği de bölgedeki madencilik faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Bölgede yıllardır mücadele eden yurttaşların kazanımının üzerinden çok geçmeden Cengiz yeni bir başvuruda bulundu.

‘BAŞKA ARTVİN YOK’

Bakanlığa ÇED dosyasıyla başvuru yapan şirket, alandan vazgeçmediğini gösterdi. Bakanlığın sisteminde yer alan ÇED raporunda şirket, projenin Artvin’e yararlı olduğunu savundu. Raporda, “Cerattepe Projesi kapsamında ödenen yıllık devlet hakkı, işçi maaşları, yerel alımlar ve cevherin taşınması esnasında ödenen ücretlerle projenin Artvin ili ve yöre için önemli olduğunu göstermiştir” savunmasına yer verildi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan ise mücadeleye devam edeceklerinin altını çizdi. Karahan, “Yeraltı madenciliği sebebiyle açılan tüneller bölgede heyelanlara neden oldu. Yağmurlarımız değişti. Burada hiçbir şey eskisi gibi değil. İlk alana girdiklerinden bu yana tehlike giderek arttı. Artvin oyun oynayacak alan değil” dedi.

Karahan, “Çekilmesi mutlulukla karşılanmıştı. Dönmesi ise felaket olur. Ancak buna izin vermeyeceğiz. Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Her şeyden önce burası bizim yaşam alanımız. Bir yere gitme şansımız yok. Bunları durdurmak zorundayız. Ülkenin başka bir şansı yok” diye konuştu. Karahan, “Yıllarca buradaki insanlara, doğaya ve canlılara zarar verdi. Daha önce kazandığımız mahkeme de aynı şeyi söyledi. Şirket, buradaki yaşam alanını yok etmek istedi. Başka Artvin yok” ifadelerini kullandı.