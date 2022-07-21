Manisa’daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Manisa’nın Gördes ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
21 Temmuz 2022 Perşembe, 07:27
Manisa’daki orman yangınıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
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Manisa’nın Gördes ilçesi Karayağacı Mahallesi’nde buğday tarlasındaki anız yangınının ormana sıçraması sonucu çıkan yangında 85 hektar ormanlık alan 100 hektar da tarım arazisi zarar görmüştü.

Jandarma tarafından gözaltına alınan B.Ö. (44) ve İ.Ç. (60) isimli şüpheliler dün çıkarıldığı Gördes Sulh Ceza Hakimliğinin 2022/9 kararı ile tutuklanarak Akhisar Kapalı T tipi Cezaevine sevk edildi.


Manisa orman yangını tutuklama
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