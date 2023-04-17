Marmara'da gerekli önlemler alınmadı, felaket bağıra bağıra geliyor: Müsilaj riski yüksek

Yayınlanma: 17.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.04.2023 - 03:00

Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan Öztürk, müsilaj tehdidinin geçen yıla göre bu yıl daha fazla olduğunu aktararak “Bu mevsimlerde havaların ısınmasıyla denizde müsilaj oluşumu başlar. Bunda su sıcaklığının da etkisi var. Geçen sene Karadeniz’den gelen su soğuktu. Bu nedenle müsilaj oluşmadı. Ancak bu sene Karadeniz’den su sıcak geliyor. Yavaş yavaş geliyor gelmekte olan müsilaj felaketi” dedi.

(Mustafa Öztürk)



‘LAĞIMA DÖNDÜ’

Marmara Denizi’nin kirlilik nedeniyle öldüğünü ve arıtma sistemleri kurulması gerektiğini vurgulayan Öztürk “Marmara 25 milyon insanın lağımına döndü. İleri derece arıtma sistemleri kurulmalı. Bunun maliyeti 10 milyar dolar olacaktır. Bu sistemleri kamu ve sermaye paylaşarak kurmalı. Tabanı lağıma dönmüş bir Marmara bulunuyor. Çok kısıtlı alanlar dışında dip balıkçılığı da yapılamıyor burada mesela. Çünkü balık barınamıyor. Yüzey balıkçılığı yapılabiliyor. Ancak arıtma sistemleri kurulursa Marmara kendisini hızla yenileyecek, iyileştirecektir” ifadelerini kullandı.

Yaşam savuncuları da Marmara Denizi’nde tekrar oluşmaya başlayan müsilaj sorununa tepki gösteren açıklamalarda bulundu. Kuzey Ormanları Savunması yaptığı açıklamayla “Bilim insanları ve STK’ler bin kere Marmara’ya atık salımı ve deşarjına son verin dedi, vermediniz. Deniz yaşamını yıkmaya devam edip başka sonuç mu bekliyordunuz? Hızla devam eden bu benzersiz doğa tahribine son vermezsek, Marmara’nın ve Kuzey Ormanları ekosisteminin ana parçası bir deniz ve iki boğazda yaşam son bulacak. Bunun dönüşü de olmaz” şeklinde tepki gösterdi.

‘RANT PROJELERİNİ SONLANDIRIN’

Kadıköy Kent Dayanışması müsilaj görüntüleriyle endişelerini dile getirerek “Kentte rant projeleri son hız devam etmekte ancak altyapıya dair hiç bir yenileme yapılmamaktadır. Acilen tüm rant projeleri durdurulmalıdır” açıklamasında bulundu.