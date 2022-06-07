Marmaris Milli Parkı içerisindeki Kızılbük’te doğa katliamı sürüyor
Sinpaş GYO , turizm sezonunun başlamasıyla kıyı bölgelerde uygulanan inşaat yasağına rağmen Kızılbük koyunda otel yapımına devam ediyor.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Kızılbük koyunda, Sinpaş GYO tarafından yapılan otel ve devremülk inşaatı tepkilere karşın sürüyor. Turizm sezonunun başlamasıyla kıyı bölgelerde inşaat yasağı başlatıldı. Muğla Valiliği kent genelinde inşaat yasaklarının 26 Mayıs’ta başladığını, resmi kurumlara ve inşaat firmalarına bildirdi.
Ancak, 150 dönümü ormandan tahsisli toplam 310 dönümlük denize sıfır araziye beş yıldızlı otel yapılması için inşaat başlatan Sinpaş Holding, bu yasaklara uymadı. 10 gün önce dinamitle patlatma yapan firma Marmaris Belediyesi ve bölge halkının uyarısına rağmen çalışmaya devam etti. İnşaat çalışmalarını sosyal medyadan da paylaşan bir yurttaş, “Defalarca şikâyet etmemize rağmen inşaat devam ediyor. Firma, valiliğin yasağı ve belediyenin uyarmasına rağmen bu gücü nereden alıyor. Kim, neden ayrımcılık yapıyor” diyerek valilik ve belediyeyi göreve çağırdı. İnşaat yasağına uyulmaması ve doğa katliamını CHP ve HDP milletvekilleri Meclis’e taşımıştı. Çevrecilerin davalar açtığı Kızılbük’te, firmanın inşaat alanında yüzlerce ağacı kestiği ve denizin ortasına beton santrali kurduğu belirtiliyor.
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