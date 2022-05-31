Kızılbük koyundaki dinamit faciası durmuyor: 'Ölüm orucuna çıkacağız dediler'

31 Mayıs 2022 Salı, 20:55

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler mevkiinde bulunan Kızılbük Koyu’nda 30 yıl önce başlatılan ve sonrasında Sinpaş GYO’ya devredilen otel-devre mülk projesi, gelen tepkilere rağmen inşaata devam ediyor. Marmaris Kent Konseyi Avukatı Arzu Alper, Cumhuriyet'ten Rabia Azra Sözcü'ye konuşarak en büyük tepkinin Marmaris halkı tarafından geldiğini ve vatandaşların "Gerekirse ölüm orucu tutacağız" dediğini aktardı.

SİNPAŞ GYO'nun inşaat faaliyetlerine yönelik 'ÇED gerekli değildir' kararının iptalini istediklerini söyleyen Alper, davanın bir sonraki duruşmasının 5 Temmuz'da görüleceğini söyledi. Alper sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli parklar halka kapatılıyor, kıyılarda olmaması gereken yapılaşmalar yapılıyor diye bas bas bağırdık. En sonunda kamuoyu 'imdat' çığlıklarımıza yetişti. Bilirkişilerimiz bahse konu olan alanda 'ÇED raporunun gerekli olduğu' yönünde görüş bildirdiler. Mahkemenin de bu bilirkişi raporlarına göre davamızı kabul etmesini bekliyoruz. Bağımsız yargıya ve halkımıza güveniyoruz."

"VERİLEN BU İZİNLER HASTALIKLI"

"Bunun suçlusu kanunları yönetmelikleri uygulamayan belediye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve valilik... Kızılbük'ün sorumlusu bunlardır. Firma izin alıyor ama asıl mesele iznin verilmesinde. Dinamit patlatılmasına yönelik verilen izin 'hastalıklı', kanunlara aykırı ve yasal olmayan bir izin. Dinamitler halka ait olan kıyılarda, milli park içerisinde patlatıldı. Sorumluların kendi kıyılarına sahip çıkması, sorumluların da derhal bu hatadan dönmesi gerekiyor."

"HALK 'ÖLÜM ORUCUNA BAŞLAYALIM' DEDİ"

"İçmelerde yaşayanlar dahii o büyük kapasite artışından, iş makineleri ve kamyonlardan çok rahatsızlar. 'Yolu kapatma eylemi yapalım', 'ölüm orucuna başlayalım' dediler. Bu kadar büyük bir rahatsızlık var. Burası bir turizm bölgesi. Yıllardır Mayıs ayında inşaat yasağı başlar, Eylül'e kadar devam eder. Ancak bu yıl inşaat yasağının süresini hazirana aldılar. Turizm bölgelerine gelir kaynağı olan turizm mi öndedir yoksa rant mı? Burada rant öne çıktı.

3 yıldır pandemiden dolayı zaten esnaf kan ağlıyor, bir de inşaat yasağı kararından dolayı iyice kötü oldu. Yerli veya yabancı bir turist geldiğinde bu çevre kirliliği, inşaat, kamyon sesleri hoş mu olucak sizce? Türkiye inşaat alanı diyecek."

"ÜZERİMİZDE KIRMIZI BULUTLAR DOLAŞIYOR"

"Dinamit nedeniyle bir ceza kesildi oraya ancak hala devam edip 'cezası neyse öderiz' diyorlar. Bizim doğamız ceza verilince geri gelecek bir şey değil ki. Doğu küstüğünde gidecek. İnanın üzerimizde patlatılan dinamitlerden dolayı kıpkırmızı bulutlar dolaşıyor."