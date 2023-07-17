Marmaris Milli Parkı'na beton santrali

Yayınlanma: 17.07.2023 - 16:20

Güncelleme: 17.07.2023 - 16:20

Muğla Marmaris’ta tüm tartışmalara ve açılan davalara karşın ‘Marmaris Milli Parkı’ içerisinde Sinpaş tarafından yapımı süren otel projesi hız kesmeden sürüyor. Marmaris Kent Konseyi şirket alana beton santrali diktiğini duyurdu. Şirket söz konusu santralin videosunu da paylaştı.

Konsey tarafından Cumhuriyet'e yapılan açıklamada, “Marmaris’in yağmalandığını herkes görüyor, biliyoruz. Valilik, Marmaris Kaymakamlığı, ilgili devlet kurumları ve Marmaris Belediyesi bu yağmayı izliyor. Sıraladığımız kurumlar kimi zaman verdikleri izin ve ruhsatlarla açıkça, kimi zaman görmezden gelerek sessizce destekliyor” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

”Körfezi’ne girişte turistlerin gördüğü ilk manzara tepeye dikilmiş ucube beton santrali, yıkıma uğratılmış bir doğa ve soğuk savaş dönemlerinden kalma bina yığını oluyor. Bu andan itibaren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği ÇED olumlu kararını iptal edip etmediğini, mülki ve yerel idarecilerin görevlerinin gereğini yerine getirip getirmediğini günbe gün takip edip, kamuoyunu bilgilendireceğiz.” İSTANBUL/Cumhuriyet