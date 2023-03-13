Marmaris'teki tartışmalı projeye 'ÇED' onayı

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 04:00

Marmaris Kent Konseyi karara tepki gösterdi. Konseyden yapılan açıklamada “Bakanlık, çevrenin dinamitle havaya uçurulmasına göz yumdu. Verdiği kararla doğa yıkımına devamlılığın önünü açtı. Ruhsat iptalleri için açtığımız iki dava devam ediyor. Halkı yok sayan bu kararın iptali için de sonuna kadar adalet arayacağız” denildi.

ÇEVRECİLER AYAKLANMIŞTI

Daha önce açılan davalar ile mühürlenen ve “ÇED gerekli değildir” kararı iptal edilen proje için çevreciler günlerce projenin durdurulması için eylem yapmıştı. Çevreciler orman arazisinin işgal edildiğini, binlerce ağacın kesildiğini belgelenmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu. Şikâyetlerin ardından inşaat mühürlenmişti.