Marmarisli yurttaşlar ‘Bilirkişi raporları var’ dedi, milli parkına sahip çıktı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

Muğla Marmaris’te bulunan Kızılbük Koyu’nda Sinpaş GYO tarafından hayata geçirilen ve yarattığı çevre tahribatı ile sık sık gündeme gelen otel ve devremülk projesinin ÇED izinlerinin iptali için açılan davanın duruşması Muğla 3. İdari Mahkemesinde görüldü.

Çevreci yurttaşların ve sivil toplum örgütlerinin de katıldığı davada firma yetkilileri savunmasını sunarken mahkeme kararın 15 gün içerisinde açıklanacağı duyuruldu. Çevre örgütleri ve yurttaşlar, bilirkişi raporları doğrultusunda projenin iptal edilmesi için adliye önünde çağrı yaparak “Firmanın izinleri ve tapusu milli parkımızı talan etme, dinamit kullanma ve ne istersem yaparım hakkı vermediğini belirttik. Biz şimdiden kazandık. Çünkü verdiğimiz mücadele meşru ve haklı bir mücadeledir” dedi.

Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi açıklamasında otel, 1407 devre mülk, 250 villa, yat limanı, alışveriş merkezi gibi yapılar içeren projenin çevreye tahribat yarattığı belirtildi. Kurum tarafından “Sinpaş’ın inşaat yasağına rağmen devam ettiğini delilleri ile ispat ettik” denildi.