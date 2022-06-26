Tarım Orman-İş Sendikası'nın Kızılbük'teki otel inşaatının doğaya zararını incelemeleri engellendi
Tarım Orman-İş Sendikası üyelerinin Marmaris Milli Park alanı içerisinde yer alan Kızılbük Koyu'ndaki SİNPAŞ GYO tarafından yürütülen otel projesinin doğaya verdiği zararı incelemeleri engellendi Cumhuriyet'e konuşan Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, "Şirketin yol kapatma yetkisi yok. Burada anayasal suç işleniyor" dedi.
Muğla Marmaris’in en değerli koylarından Kızılbük’te tepkilere rağmen otel devremülk inşaatına devam eden şirketin milli park arazisine girişi kapattığı ortaya çıktı.
Sinpaş GYO tarafından yürütülen projenin doğaya verdiği zararı incelemek isteyen Tarım Orman-İş Sendikası üyeleri, şantiye alanı bitişiğindeki orman arazisine gitmek istedi. Ancak sendika başkanı Şükrü Durmuş ve beraberindeki heyete inşaatı sürdüren firma yetkilileri tarafından izin verilmedi. Kapatılan yolun şantiye alanına 650 metre mesafede olduğunu söyleyen ve duruma tepki gösteren Durmuş, “Şirketin yol kapatma yetkisi yok. Burada anayasal suç işleniyor” dedi. Durmuş yaşadıklarını şöyle anlattı:
‘SUÇ İŞLENİYOR’
“Şirket, koruma altında olan milli park alanında bir inşaat yapıyor. Buna karşı mücadele veriyoruz. Gidip orman alanında inceleme yapmak istedik. Ancak şantiye çalışanları yolumuzu kapattı ve milli park alanına yani ormana girişimizi engelledi. Orman alanına geçişimiz neden engelleniyor? Şantiye alanı geçen yıl yangın çıkan bölgeye yakın. Aklımıza ister istemez bu yangınlar kime yarıyor sorusu geliyor. Burada bir suç işleniyor.”
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