'Marta Koyu ticarileşmesin' çağrısı: Adalar Belediye Başkanı Akpolat açıklama yaptı

İstanbul’un Adalar ilçesinde 1’inci derecede doğal SİT alanı ve kentte halkın ücretsiz denize girebildiği nadir kıyılardan olan Marta Koyu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Adalar Belediyesi’ne kiralandı.

Adalar Belediye Meclisi, önceki yıllarda yapılan ihalesi tepkiler sonrası iptal edilen Marta Koyu’nun kiralanarak işletmesinin belediye şirketine devredilmesi yönündeki teklifi geçen ekim ayında oy birliğiyle kabul etti.

Mülkiyeti Silahtar Abdullah Ağa Vakfı’na ait olan 107 ada 8 parseldeki toplam 56,298 metrekarelik arazinin 45,986 metrekarelik kısmı, ‘kültürel tesis alanı’ olarak kullanılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralandı. 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olan protokole göre, 46 dönümlük alan için Adalar Belediyesi aylık 100.000 TL verecek. Belediye, Marta Koyu’nu işletmek için Adalar Yönetim ve Danışmanlık A.Ş. isimli bir şirket kurdu.

MARTA KOYU DAYANIŞMASI'NDAN GÜVENCE TALEBİ

Adalar Belediyesi’ne çağrıda bulunan ve ​​Marta Koyu’nun kiraya verilmesine yıllardır karşı çıkan Marta Koyu Dayanışması, Adalar Belediye Meclisi’nin Koy'un Adalar Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.’e bedelsiz bırakılması için belediye başkanına protokol yapma yetkisi verdiğine dikkat çekti. Marta Koyu Dayanışması, Koy’un, halkın ücretsiz olarak yararlandığı bir alan olarak kalacağına, kaçak yapıların yıkılacağına ve herhangi bir inşai faaliyete girişilmeyeceğine dair Adalar Belediyesi’nden güvence talep etti.

Dayanışma, “Ayrıca Adalar Belediye Meclisi, belediyece kiralanmış bulunan Marta Koyu'nun Adalar Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.’e bedelsiz bırakılması için belediye başkanına protokol yapma yetkisi verdi. Marta Koyu’nu bir şirkete devreden bu yeni durum, kıyının gelecekte de başka bir şirkete devredilmesinin önünü açmış oldu. Bütün bunlar, herkesin özgürce yararlanabildiği Marta Koyu’nun ticari bir işletmeye dönüştürüleceği kaygısını yaratıyor. Olayın açıklığa kavuşması için Adalar Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında yapılan Marta Koyu kira sözleşmesinin kamuoyu ile ivedilikle paylaşılmasını rica ediyoruz” açıklaması yaptı.

Marta Koyu Dayanışması açıklama metni şu şekilde:

“Burgazada Marta Koyu'na ilişkin yaşanan yeni gelişmeler nedeniyle, Marta Koyu Dayanışması olarak bir basın duyurusu yapmak gereği ortaya çıkmıştır.

Burgazada Marta Koyu; bitki örtüsü, kıyısı, falezi, deniz çayırları, kayaları ve çakıl taşlarıyla İstanbul halkının ve dört mevsim her kıtadan insanın hiçbir ücret ödemeden ziyaret ettiği, denize girdiği, doğayla baş başa kalabildiği ender kıyılardan biri.

Doğal SİT alanı ve özel çevre koruma bölgesi olduğu yasalarla belirlenen Marta Koyu, bir yandan bu özel konumu nedeniyle her tür yapılaşmaya karşı Kıyı Kanunu’yla korunurken, bir yandan da kıyılardan rant elde etmek isteyenlerin girişimiyle yıllardır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından ihale yoluyla kiraya veriliyor.

Marta Koyu’nu doğal haliyle korumak amacıyla oluşturulan Marta Koyu Dayanışması yıllardır eylemler ortaya koydu, hukuk mücadelesi yürüttü. Adalar Belediyesi de bu süreci destekledi, Koy’da yapılaşmaya ve işletmelere izin vermedi. Buraya kurulan kaçak yapılar, yıllar önce Adalar Belediyesi tarafından yıktırıldı. Açılan davayla Danıştay da kira sözleşmesinin feshine karar verdi.

‘Kira sözleşmesi duyurusu, yasal mücadeleye ve koruma ilkelerine aykırı’

Ancak Adalar Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Marta Koyu’nu kiraladığını açıkladı. Belediye Başkanı, alanın kiralanmasına Kültür ve Turizm Bakanının aracı olduğunu ve 45 dönümlük alanın Adalar Belediyesi'ne aylık 100.000 TL’ye ihalesiz bir şekilde kiraya verildiğini belirtti.

Marta Koyu Dayanışması’ndan ve Burgazada Mahalle Meclisi’nden habersiz yapılan kira sözleşmesi duyurusu ve ardından belediye meclisi toplantılarında ve çeşitli görüşmelerde yapılan açıklamalar, bugüne kadar verilen yasal mücadeleye ve koruma ilkelerine aykırı olduğu için endişe yarattı.

Adalar Belediye Başkanı, önceki dönemlerde kaçak olduğu için belediyece yıkılan, ancak sonrasında yeniden kaçak olarak inşa edilen yapıları kullanmayı planladığını, önceki dönemlerde izin vermediği plaj işletmeciliğini bizzat kendisinin yapacağını ve Ada Kart olmayanlardan Koy’a giriş ücreti alınacağını açıkladı.

BEDELSİZ DEVİR AKPOLAT'A PROTOKOL YETKİSİ

Ayrıca Adalar Belediye Meclisi, belediyece kiralanmış bulunan Marta Koyu'nun Adalar Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.’e bedelsiz bırakılması için belediye başkanına protokol yapma yetkisi verdi. Marta Koyu’nu bir şirkete devreden bu yeni durum, kıyının gelecekte de başka bir şirkete devredilmesinin önünü açmış oldu.

Bütün bunlar, herkesin özgürce yararlanabildiği Marta Koyu’nun ticari bir işletmeye dönüştürüleceği kaygısını yaratıyor. Olayın açıklığa kavuşması için Adalar Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında yapılan Marta Koyu kira sözleşmesinin kamuoyu ile ivedilikle paylaşılmasını rica ediyoruz.

Marta Koyu’nun, ‘Kıyılar halkındır’ ilkesi uyarınca halkın ücretsiz olarak yararlandığı bir alan olarak kalacağına, kaçak yapıların yıkılacağına ve herhangi bir inşai faaliyete girişilmeyeceğine Adalar Belediyesi’nin güvence vermesini istiyoruz.

Öte yandan ziyaretçileri bilgilendirmek, ekolojik onarım, kirlenmeyi önlemek, canlı yaşamı gözlemek, atıkları toplamak gibi konularda bir alan yönetim planı çalışması yapılmasının ve bunu gerçekleştirmek için Marta Koyu Dayanışması'yla koordinasyon içinde çalışılmasının büyük yarar sağlayacağını düşünüyoruz.

Marta Koyu Dayanışması olarak bütün bu kaygılar ve önerilerimizle Marta Koyu'nun, İstanbul’un ve tüm dünya halklarının özgürce yararlandığı bu özel kıyının, ekonomik ve siyasal rant amacıyla tahrip edilmesini önlemek için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

Marta Koyu Dayanışması”

ADALAR BELEDİYE BAŞKANI AKPOLAT: ADALILARA GİRİŞ ÜCRETSİZ OLACAK

T24'ün haberine göre Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Marta Koyu'nda Adalıların ücretsiz bir şekilde denize gireceği, Koy’u işletirken de denize giren insanların can güvenliği için sağlık hizmetinin sunulacağı söyledi. Akpolat, Ada Kartı olan Adalılara Koy’a girişin ücretsiz olacağını, giriş çıkışların akbille olması için de BELBİM’le görüşeceklerini söyledi. Akpolat, Marta Koyu’nun doğal yapısının korunacağını ve betonun koya asla girmeyeceğini ekledi.