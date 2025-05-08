Menteşe’de çimento fabrikasının imar planları kesin olarak iptal edildi

Yayınlanma: 08.05.2025 - 16:43

Güncelleme: 08.05.2025 - 16:43

Muğla’nın Menteşe ilçesinin Deştin köyü sınırlarında kalan 1/5000 ölçekli entegre çimento tesisi amaçlı imar planlarının iptali, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs ayı Meclis Toplantısında kesinleşti. Deştin ve civar köylülerin de katıldığı Muğla Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı olağan toplantısında ilgili komisyon, askıda yapılan itirazları değerlendirerek reddetti ve planların iptalinin kesinleşmesi gerektiğini meclise iletti. Meclis ise komisyon görüşü doğrultusunda plan iptalini kesinleştirdi.

“DEŞTİN ÇAYI ÖZGÜR AKACAK”

Çevrecilerden yapılan açıklamada, “Şimdi beklediğimiz, çimentocuların Muğla'da komprador olma hevesi güden çok küçük bir çıkar çevresi dışında hiçbir kesim tarafından istenmediklerini ve sonuna kadar mücadele edileceğini anlamalarıdır. Yerel yöneticilerimize, halkın isteğini yerine getirdikleri için dava açıldı; bu davalarda da doğru davranmış olan yöneticilerimizin arkasında sonuna kadar duracağız. Bir halk tarafından istenmediği halde zorla oraya girmeye ve kalıcı olmaya çalışan yapılar işgal kuvvetleridir. Muğla ve köylerini sömürme amacıyla işgal etmeye çalışan yapılara karşı siyasileriyle, köylüleriyle, yaşam savunucularıyla, hukukçularıyla, işçileriyle, kısaca her kesimiyle mücadele etmeye ve Muğla'yı işgale karşı savunmaya devam edeceğiz. Deştin Çayı özgür akacak! Muğla işgalcileri kovacak!” denildi.