Mersin Silifke’deki Tisan Koyu, AKP ve MHP’nin yapılaşma hevesine kurban ediliyor

18 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

1970’li yıllarda yapılaşmaya açılan Mersin Silifke’deki Tisan Koyu, 40 yıl sonra benzer bir yapılaşma tehdidi altında.

Halihazırda 500 adet iki katlı konutun bulunduğu Tisan’da, doğu ve batı yarımada olarak anılan kısımlar bakir arazilerden oluşuyor. MHP’li Silifke Belediyesi, Tisan Koyunda 5 katlı bir otel yapılmasını ve koyun yıllardır yapılaşmadan korunan kısımlarında iki katlı konutlar yapılmasını öngören 1/1000 ölçekli plan hazırladı. Belediyenin planı, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin son oturumunda gündeme geldi. CHP’li meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tisan’ın önemine dikkat çekerek planın biraz daha bekletilmesini istedi ancak teklif Cumhur İttifakı’nın oylarıyla Meclis’ten geçti.

SATIŞ BAŞLAMIŞ

Planlar daha Meclis’e bile gelmeden bin konutluk yapılaşma için projeler hazırlandığı, arsalar satıldığı, yeni konutların maket üzerinden satışlarına başlandığı belirtildi. Yüksek yargı mensupları ve üst düzey bürokratlardan oluşan bir kooperatifin yarımada üzerinde bin konutluk bir proje hazırladığı ve maket üzerinden en ucuzu 2 milyon lira olacak şekilde satışlara da başladığı ortaya çıktı.