Mert Plajı, balıkçı barınağı olacak
Samsun’da yurttaşlarrın denize girdiği ender yerlerden birisi konumunda olan, 5 bin kişi kapasiteli, Mert Irmağı’nın batısında kurulan Mert Plajı, balıkçı barınağına çevriliyor.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in sessiz sedasız çalıştığı proje ile ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Barınakların milyonla ifade edilen fiyatlarda tahsis alındığı öne sürüldü. Öte yandan çalışmalar kapmasında kulübelerin inşa edildiği görüldü.
Mimarlar Odası Samsun Şubesi Kent İzleme Komitesi Üyesi İshak Memişoğlu, Mert Plajı’nın Samsun halkının olduğunu söyledi. Mert Plajı’nın kent merkezinde halkın kullanımına ulaşımın en kolay olduğu plaj konumunda olduğuna vurgu yapan Memişoğlu şöyle konuştu:
“Biz amatör balıkçılara barınak yapılmasına karşı değiliz. Bu yer Canik Balıkçı Barınağı’nın hemen ilerisine Dolum Tesisleri’nin arkasına kaydırılabilir. En doğrusu da budur. Siz ‘ben yaptım oldu’ anlayışı ile halkın kullanımında olan plajı vatandaşların ellerinden alıyorsunuz, kimseye danışmadan barınağa çeviriyoruz. Barınaktaki kulübelerin milyon lira bedellerle el değiştirdiğini duyduk. Burayı barınağa çevirmek kamu zararıdır.”
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