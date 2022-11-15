Milas’taki maden ocağı projesi için iki farklı ÇED başvurusu yapıldı

15 Kasım 2022 Salı, 04:00

BA DE Grup Madencilik İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi, Milas Korucuk Mahallesi’nde mermer ocağı için iki farklı ÇED (çevresel etki değerlendirmesi) sürecini başlattı. Şirket, 24.58 ve 24.86 hektarlık iki farklı alan için iki ayrı ÇED başvurusunda bulundu.

Birbirine paralel iki alanın da tamamı “Orman Alanı- Önemli Doğa Alanı ve İçme ve Kullanma Suyu Uzun Mesafeli Koruma Alanından” oluşuyor. ÇED yönetmeliğine göre ise şirketler 25 hektara kadar olan alan için “ÇED gerekli değildir” izni alabiliyor. Söz konusu yöntem şirketler tarafından süreci hızlandırmak için kullanılırken çevre örgütleri tarafından eleştiriliyor. ÇED raporunda ise orman sayılan alanlar için izinlerin alınacağı bilgisine yer verildi. Yaklaşık 70 futbol sahasına eşdeğer alanda etkili olacak iki projenin toplam maliyeti 7 milyon 320 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca şirket iki alanda da 300 bin metreküp arazi kazısından yüzde 10 verimlilikle yılda 30 bin metreküp mermer üretmeyi planlıyor. Öte yandan yüzde 90 oranında yani yaklaşık 270 bin metreküp ise pasa oluşacak.

TARIMSAL ALANA 300 METRE

Projelerin gerçekleştirilmek istendiği bölge Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, en yakın tarımsal faaliyet gösteren alana 300 metre, diğer tarım faaliyetleri alanına ise 1.5 kilometre mesafede bulunuyor.