Cengiz İnşaat'ın Cennet Koyu'nda yapacağı turistik tesis için ÇED süreci başladı

14 Ekim 2022 Cuma, 11:56

Mehmet Cengiz’e ait Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Bodrum’a bağlı Gölköy Mahallesi'ndeki Cennet Koyu'nda, Hazine’ye ait 678 bin metrekarelik alana turistik tesis ve rezidans yapmayı planladığı projesine ilişkin, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne tanıtım dosyasını sunarak ÇED başvurusunda bulundu.

101 APART, 83 SÜİT ODA

568 milyon lira bedeli olan projenin tanıtım dosyasında yer alan bilgilerde, tesisin 101 apart ve 83 süit oda olmak üzere toplam 184 odalı olacağı, bu odalarda 540 kişinin konaklayacağı belirtildi. Proje alanında iki parselin güneyinde birinci derece arkeolojik sit alanı bulunuyor. Hazırlanan ÇED dosyasında, birinci derece arkeolojik sit alanına herhangi bir müdahalede bulunulmayacağı, bu alanda hiçbir şekilde inşaat faaliyeti yapılmayacağı bilgisine yer verildi.

BÖLGE HALKI TEPKİLİ

Projeye tepki gösteren bölge halkı, geçen temmuz ayında, Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Bodrum Meclisi öncülüğünde Cennet Koyu’nda toplanarak “Cennet Koyu’muzda yağmacı istemiyoruz”, “Muğla cennet kalsın” pankartları açmış ve basın açıklaması yapmıştı.

Cengiz İnşaat tarafından da geçen yıllarda Danıştay’ın iki kez iptal ettiği projeye ilişkin yazılı açıklama yapılmış ve Danıştay’da devam eden herhangi bir dava olmadığı, Danıştay kararının hukuken şirketin parseldeki mülkiyet hakkını etkilemediği belirtilmişti.