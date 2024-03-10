Milli park ve sit alanına iskele hançeri

Milli park ve sit alanına iskele hançeri

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 10.03.2024 - 04:00
Milli park ve sit alanına iskele hançeri
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Muğla Marmaris’te iskele ve yat limanlarına karşı yaşam savunucularıyla yurttaşların mücadelesi sürüyor. AKP’li bürokratlar tarafından kurulan Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nin (MUÇEV) Karacasöğüt mevkisindeki yat limanına karşı hukuki süreçler devam ederken Kızılkum için de yeni bir proje yolda. AKP’den 27’nci dönem Bitlis milletvekili olan Vahit Kiler’in yöneticisi olduğu aile şirketi Kiler GYO gözünü sit alanına dikti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunan şirket onay alması durumunda iskele inşa edecek. 6 milyon TL değerindeki projeyle birlikte Marmaris Milli Parkı, önemli doğa alanı, ikinci derece sit alanı, arkeolojik sit alanı ve orman içerisinde kalan parsellerde 525 metrekarelik alanda kazıklı iskele yapılacak. Ulaşım amaçlı yapılan iskele için enine iki sıra halinde beş metre aralıklarla 14 adet, boyuna beş metre aralıklarla da 14 adet olmak üzere toplamda 28 adet kazık çakılması planlanıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne göre şirketin istediği parsellerin kara tarafında Zeytin Kanunu’na göre koruma altında olması gereken zeytinlik bulunuyor.



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