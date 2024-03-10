Milli park ve sit alanına iskele hançeri
Milli park ve sit alanına iskele hançeri
Muğla Marmaris’te iskele ve yat limanlarına karşı yaşam savunucularıyla yurttaşların mücadelesi sürüyor. AKP’li bürokratlar tarafından kurulan Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Limited Şirketi’nin (MUÇEV) Karacasöğüt mevkisindeki yat limanına karşı hukuki süreçler devam ederken Kızılkum için de yeni bir proje yolda. AKP’den 27’nci dönem Bitlis milletvekili olan Vahit Kiler’in yöneticisi olduğu aile şirketi Kiler GYO gözünü sit alanına dikti.
Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı’na
başvuruda bulunan şirket onay
alması durumunda iskele inşa
edecek. 6 milyon TL değerindeki
projeyle birlikte Marmaris Milli
Parkı, önemli doğa alanı, ikinci
derece sit alanı, arkeolojik sit
alanı ve orman içerisinde kalan
parsellerde 525 metrekarelik
alanda kazıklı iskele yapılacak.
Ulaşım amaçlı yapılan iskele için
enine iki sıra halinde beş metre
aralıklarla 14 adet, boyuna beş
metre aralıklarla da 14 adet
olmak üzere toplamda 28 adet
kazık çakılması planlanıyor. Tapu
ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne
göre şirketin istediği parsellerin
kara tarafında Zeytin Kanunu’na
göre koruma altında olması
gereken zeytinlik bulunuyor.
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