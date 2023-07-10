Muğla'da yeni maden tehdidi

Muğla orman yangınlarıyla mücadele ederken bir yandan da maden şirketlerinin kıskacı altında. Her geçen gün ilde yapılan projelere bir yenisi daha ekleniyor.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 10.07.2023 - 03:00
Muğla'da yeni maden tehdidi
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İbrahim Polat Holding’e bağlı Polat Maden, Yatağan’da hali hazırda bulunan kırma-eleme tesisinin kapasite artışı için bakanlığa başvuruda bulundu. İnceleme ve değerlendirme komisyonu toplantısının ardından projeye onay verilmesi durumunda 12.5 hektarlık “Yaş Manyetik Ayırma-Flotasyon Tesisi” 42.70 hektara çıkarılacak.

Şirketin 52 milyon 150 bin TL değerindeki projesiyle birlikte çevre düzeni planlarıyla belirlenen, canlı türlerinin nesillerini sürdürebilmesi için özel önem taşıyan ve korunması gereken “önemli doğa alanında” maden çalışması yürütülecek. Ayrıca proje sahası çevresinde kanunlarla koruma altında bulunan zeytin ağaçları da yer alıyor.

137 HAYVAN TÜRÜ

Proje sahası ve yakın çevresinde toplamda 137 hayvan türünün yaşadığı belirlendi. Bu hayvanlar arasında “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” gereğince koruma altında olması gereken kaya sansarı, kızıl tilki, gelincik, Avrupa köstebeği, porsuk ve  “mutlak koruma altında olan türler” arasındaki Akdeniz nalburunlu yarasa ve cüce yarasa bulunuyor. 


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