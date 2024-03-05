Muğla’nın kalbine 24 yeni maden

Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:55

Güncelleme: 05.03.2024 - 10:55

Madencilik faaliyetlerinin giderek yaygınlaştığı Muğla’da yılın ilk iki ayında 24 proje için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı. Özellikle taş ve mermer ocağı faaliyetleri artış gösterirken altın, kömür, bakır gibi gruplarda da yeni projeler hazırlandı. Maden tehdidi altındaki turizm faaliyetinin yoğun şekilde gerçekleştiği Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas, Yatağan ilçeleri de bulunuyor.

GÖZDE İLÇELERDE

Yerin üzerindeki bitki örtüsünün kaldırılarak işletilen taş ocakları çıkardıkları tozlarla da doğaya ciddi tehdit oluyor. Taş ocaklarının açıldığı bölgede endemik türler kayboluyor. Öte yandan tarım alanlarında üretim olumsuz etkileniyor. Yılın ilk iki ayında Yatağan’da 6, Milas’ta 2, Bodrum, Marmaris ve Fethiye’de 1’er yeni maden ocağı açılması bekleniyor.

YAŞAMI YOK EDİYOR

Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) maden ve taş ocaklarına karşı hukuki mücadele yürütüyor. Muğla için madenlerin ciddi tehdit olduğunu belirten MUÇEP üyesi Neşe Tuncer “O kadar çok madencilik projesi geliyor ki inceleyip dava açmak için yetişemiyoruz. Madenler ciddi zararlar veriyor. Kurulduğu alandaki yaşamı yok ediyor, suyu kirletiyor, tarım alanlarının üzerine tozla örtüyor, iklimi özelliklerini bile değiştiriyor. Ekonomik kaygılar düşünülüyorsa zeytinden, naranciyeden, turizmden elde edilen gelir daha yüksek. Maden bir yerden sonra biter. Ancak tarım da turizm de devam eder. Madenlerin kurulduğu alanlarda doğanın kendini toparlaması yüzlerce yıl sürecek” değerlendirmesinde bulundu.

ŞİRKETLERDEN KURNAZLIK

Çoğu maden şirketinin ÇED sürecinden yasal açıklarla kaçmayı başardığını aktaran Tuncer “25 hektar altındaki ocakların ÇED süreci başlatmasına gerek yok. 75 hektar alan için şirketler 3 ayrı proje hazırlıyor. Projede ocak alanının 24,9 hektar olduğunu belirtiyorlar. Birbirinden bağımsız 3 proje. Ancak hepsi yan yana ve tek bir alanı kapsıyor. Bu yöntemle ÇED süreci başlamayan, kamuoyunun duymadığı daha birçok ocak mecvut. Ayrıca ÇED süreci başlatılan projelerin de yüzde 99,99’u onay alıyor zaten” ifadelerini kullandı.