Maden şirketine karşı toprağını savunuyordu: 75 yaşındaki nineye ‘darp’ davası

Denizli’nin Tavas ilçesine bağlı Avdan köyünde maden şirketine karşı toprağını savunan 75 yaşındaki Hatice Kocabaş’a dava açıldı. Söz konusu dava, Kocabaş’a karşı şirket tarafından mühendisleri darbettiği iddiasıyla açıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 09:46
Maden şirketine karşı toprağını savunuyordu: 75 yaşındaki nineye ‘darp’ davası
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Denizli'nin Tavas ilçesindeki Avdan köyünde, 14 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tarım arazilerine kömür madeni için acele kamulaştırma yapılmıştı. 

“Madene verecek bir karış toprağımız, bir dal zeytinimiz, bir tane ağacımız yok” diyen köylüler acele kamulaştırma kararına karşı dava açmış, davada yürütmeyi durdurma kararı alınmıştı.

Avdan Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret Şirketi'nin, yürütmeyi durdurma kararına rağmen çalışmalarına devam ettiği öğrenilmişti.

SoL’un aktardığı habere göre, direnen köylülerden 75 yaşındaki Hatice Kocabaş’a karşı şirket tarafından mühendisleri darbettiği iddiasıyla dava açıldı.

Maden şirketine ait kepçe ve kamyonların, ektiği tarlaya girmesinin ardından Kocabaş’ın itiraz davalarının sürdüğünü söyleyerek iş makinelerini tarlasına almak istememesi üzerine tartışma çıkmıştı. Bunun üzerine tarlaya giren 5 mühendisin Hatice Kocabaş tarafından darbedildiği iddiasıyla şirket tarafından dava açıldı. 

Hatice Kocabaş'ın davasında ilk duruşma 5 Mart 2024 Salı günü, saat 09.50’de Tavas Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.


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