Nükleer santral inşaatında yüklenici şirketle sözleşme feshedildi

30 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla geçen günlerde 4’üncü ünitesinin temel atma töreni yapılan Mersin’deki Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) Projesi’nde yer alan firmalardan IC İçtaş’ın sözleşmesi feshedildi.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Proje katılımcılarının yeniden düzenlenmesi, mevcut çalışma aşamasının dinamikleri dikkate alınarak yapılmaktadır. Proje için geliştirilen yerelleştirme yol haritası başarıyla uygulanmaktadır. Türk şirketlerine şimdiden yaklaşık 3.2 milyar ABD doları tutarında sipariş verilmiş durumdadır. Projede yer alan Türk şirketlerinin ve sahada çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı da artmaya devam etmektedir.”

İŞÇİLERİN DURUMU BELİRSİZ

İktidara yakınlığıyla bilinen İbrahim Çeçen’in sahibi olduğu IC İçtaş şirketi ise fesih kararının amacının “nükleer santral projesinden yerli sermayeyi tasfiye etmek” olduğunu savundu. Şirketten yapılan açıklamada, sözleşme feshinin haksız ve hukuka aykırı şekilde yapıldığı iddia edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Rus ortaklı Akkuyu Nükleer A.Ş, projedeki Türk paydaşlığını ortadan kaldırmaya çalışmakta ve proje genel yüklenicisi olarak Rus bir şirketi tayin etmek niyetindedir. Asıl amacın, projenin yönetimindeki Türk şirketlerin varlığını azaltmak ve milli nükleer endüstri yeteneğinin önünü kesmek olduğu şüphesizdir.”

Kararının ardından santralda çalışan binlerce işçinin de sahaya girişi yasaklandı. Sahada olanlar ise tahliye edildi. İşçilerin, genel yüklenici şirket değiştikten sonra işlerine devam edip etmeyecekleri belli değil. Sözleşmesi feshedilen IC İçtaş da açıklamasında işçilerin ne olacağına değinmedi. Uzunca bir süredir IC İçtaş AŞ.’nin nükleer santraldaki çalışmaları çeşitli gerekçelerle engelleniyordu.