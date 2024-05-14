‘Önemli Doğa Alanı’nda sondaj

Muğla Yatağan’daki orman ve tarım arazilerini kapsayan ve aynı zamanda “Önemli Doğa Alanı” olan noktada maden aramak için sondaj çalışmaları yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 04:00
‘Önemli Doğa Alanı’nda sondaj
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Mikroman Maden, Katrancı Mahallesi’nde yapmak istediği sahada yarma ve sondaj çalışması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Muğla Valiliği, “ÇED gerekli değil” kararı verildiğini açıkladı.

Orman, tarım alanı ve “Önemli Doğa Alanı” sınırları içerisinde kalan bölgede proje kapsamında yedi yıl boyunca 36 noktada sondaj, 21 alanda da yarma işlemi yapılacak. Proje toplamda 56.68 hektar yani 66 futbol sahası büyüklüğündeki alanda etkili olacak. Projeye görüş veren Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, sondajlı arama noktalarının içerisinde Alakaya, Bent ve Gelinoluk derelerinin geçtiğini tespit etti.


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