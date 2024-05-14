‘Önemli Doğa Alanı’nda sondaj
Muğla Yatağan’daki orman ve tarım arazilerini kapsayan ve aynı zamanda “Önemli Doğa Alanı” olan noktada maden aramak için sondaj çalışmaları yapılacak.
Mikroman Maden, Katrancı Mahallesi’nde yapmak istediği sahada yarma ve sondaj çalışması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Muğla Valiliği, “ÇED gerekli değil” kararı verildiğini açıkladı.
Orman, tarım alanı ve
“Önemli Doğa Alanı” sınırları
içerisinde kalan bölgede proje
kapsamında yedi yıl boyunca 36
noktada sondaj, 21 alanda da
yarma işlemi yapılacak. Proje
toplamda 56.68 hektar yani 66
futbol sahası büyüklüğündeki
alanda etkili olacak. Projeye
görüş veren Tarım ve Orman
Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü, sondajlı arama
noktalarının içerisinde Alakaya,
Bent ve Gelinoluk derelerinin
geçtiğini tespit etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu cinsiyet değiştiren oğlunu paylaştı
- 'Asıl hedef CHP’li belediyeler!'
- ‘Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım’
- İşte 'kamuda tasarruf' paketinin ayrıntıları
- Cem Küçük’e ikinci operasyon!
- Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!
- Çocuğa tecavüz için sıraya girdiler!
- Adeta zihin okuyan kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- 'Liste hazırlıyordu, darbe komisyonuna götürüyordu'
- Erdoğan Saray'dan taşınıyor mu?