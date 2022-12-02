Ordu Belediyesi, bisiklet ve yürüyüş yolu projesi için ÇED sürecini yeniden başlattı

02 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin deniz doldurarak yapmak istediği bisiklet ve yürüyüş yolu projesine “ÇED gerekli değildir” kararı çıktı.

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) proje kapsamındaki kumsal alanının dolgu alanı olarak kullanılmasının kamu yararına aykırı olduğu, deniz dolgusunun havuzlama biçiminde yapılacağı ve bu yöntemin zararlarının bulunduğu, deprem analizinin yeterince yapılmadığı nedeniyle kararın iptalini istedi.

Ordu 1. İdare Mahkemesi’ne açılan davada karar iptal edildi. Danıştay’a götürülen dava sonunda, itiraz yolu olmaksızın projenin uygulanamaz olduğuna karar verildi. Bunun üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ve Gülyalı ilçelerini kapsayan deniz dolgusu projesi için tekrardan ÇED sürecini başlattı. Projenin toplam alanı 453 bin 449 metrekare olup deniz kesiminde 140 bin 691 metrekare, kara kesiminde ise 250 bin 557 metrekare dolgu işlemi yapılacak. Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan ORÇEV’den Coşkun Özbucak, “Proje onaylanırsa 30 gün içerisinde itirazlarımı yaparak yine iptali için çabalayacağız” dedi.