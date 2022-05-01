AKP'li Haluk İpek, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e 'dangalak' demişti: Genel sekreterden sert açıklama
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in iftar programına katılmamasına çok sert tepki gösteren AKP MKYK Üyesi Haluk İpek, "Burada olmaması büyük bir dangalaklıktır, böyle bir edepsizlik olmaz" ifadeleri büyük yankı uyandırmıştı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, "Kullanılan terbiyesizce ifadeleri sahiplerine iade ediyorum” dedi.
AKP Kurucular Kurulu ve MKYK üyesi Haluk İpek’in ve AKP Ordu Milletvekili Ergün Taşcı’nın da katıldığı iftar programında dikkat çeken bir diyalog kameralara yansımıştı.
İftara, AKP’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in katılmaması ise dikkat çekerken programda yaşanılanlar ise gündeme oturdu.
"BURADA OLMAMASI BÜYÜK BİR DANGALAKLIK"
Öte yandan, Haluk İpek’in, Hilmi Güler’in iftara katılmaması üzerine söylediği sözler kameranın kayıt aldığı sırada mikrofona yakalandı.
Videoda, İpek’in yanında bulunan AKP’li vekil Taşcı’ya, "Büyükşehir belediye başkanımızın burada olmaması büyük bir dangalaklıktır, böyle bir edepsizlik olmaz" dediği duyuldu. Taşcı’nın da "Ciddi bir sıkıntımız var, genel merkez de gün sayıyor" diye yanıt verdiği kameralara yansıdı.
AÇIKLAMA GELDİ
Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan’dan dikkat çeken bir çıkış geldi.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Sait İnan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, “Değerli Büyüğümüz, Sayın Bakanımız Hilmi Güler’e karşı kabul edilemez, çirkin ithamları esefle kınıyor, kullanılan terbiyesizce ifadeleri sahiplerine iade ediyorum” dedi.
İşte o açıklama:
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, Değerli Büyüğümüz, Sayın Bakanımız @mhilmiguler’e karşı kabul edilemez, çirkin ithamları esefle kınıyor, kullanılan terbiyesizce ifadeleri sahiplerine iade ediyorum. pic.twitter.com/zJiwSKfavl— Sait İNAN (@Sait__Inan) April 30, 2022
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