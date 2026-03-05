Orman alanına ÇED onayı: Kapasite 5 kat artıyor

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesi’nde 44,78 hektarlık orman alanında faaliyet gösteren YCL Madencilik ve Enerji A.Ş., manganez–antimuan madeninin kapasitesini yaklaşık beş kat artırmak için başvuru yaptı. Proje kapsamında üretim 395 bin tondan 2 milyon tona çıkarılacak. ÇED olumlu kararı verilen projede cevher çıkarımı için delme ve patlatma yöntemi uygulanacak. Ayrıca maden sahasına yalnızca 70 metre uzaklıktaki meyve ağaçları ve zeytinlikler ile bölgedeki uluslararası koruma statüsüne sahip bazı türler bulunuyor.

DELME VE PATLATMA YÖNTEMİ KULLANILACAK

Proje sahasının 307 ada 1 parselde yer alan ve toplam 44,78 hektarlık orman vasfındaki araziden oluşurken kapasite artışıyla birlikte madencilik faaliyetleri genişletilecek. Dosyada yer alan bilgilere göre proje kapsamında kırma-eleme tesisi kurulması, cevherin zenginleştirilmesi ve üretim faaliyetlerinin artırılması planlanıyor. Madende cevher çıkarımı için delme ve patlatma yöntemi kullanılacak.

Proje alanının çevresinde ise tarım alanları ve zeytinliklerin bulunurken ayrıca maden sahasına yaklaşık 70 metre mesafede meyve ağaçları ve zeytinlikler yer alıyor.

Öte yandan proje sahası ve çevresinde uluslararası koruma statüsüne sahip Bern Sözleşmesi kapsamında korunan kara kurbağası, gece kurbağası, tosbağa ve bazı kertenkele türleri yer alıyor.