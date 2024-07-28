Ormanda santral için başvuran şirketin sahibi AKP’den milletvekili aday adayı olan Yasemin Açık

Yayınlanma: 28.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.07.2024 - 04:03

AKP’den defalarca milletvekili aday adayı olan ve hakkında devleti zarara uğrattığı iddiasıyla soruştuma başlatılan Yasemin Açık’ın şirketi SYCS İnşaat Çimento, Kırklareli’nin ormanına rüzgâr enerji santralı (RES) kuracak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuran şirket, yedi rüzgâr türbini ve depolama alanı için onay bekliyor. Eğer onay alırsa, 851 hektar yani 1198 futbol sahası büyüklüğündeki alanda etkili olacak. 273 milyon TL harcanacak olan proje kapsamında türbinler ormana TIR’lar aracılığıyla taşınacak. Orman içerisinde türbinlerin kurulacakları yerlerin yanı sıra TIR’lara yolları açmak için de ağaç kesimi gerçekleştirilecek. Dikilecek türbinler 175 metre uzunluğunda olacak. Ayrıca santral alanı içerisinde mevsimsel akış gösteren dereler de bulunuyor.

TEK PROJE DEĞİL

Şirket bu yıl Tekirdağ’ın Saray ilçesinde de RES projesi gerçekleştirmek için adım attı. Saray’da da orman alanını seçen şirket bu projesiyle birlikte yedi türbin dikecek. Dört mahalleyi kapsayan proje için 273 milyon TL harcanacak. Bunun yanında Edirne’deki RES projesi için de 8 Temmuz’da inceleme değerlendirme komisyonu toplandı. Elazığ Baskil’deki güneş enerji santralı projesi için de yakın zamanda onay çıkması bekleniyor.

KARDEŞİ ŞİKÂYET ETMİŞ

Açık, AKP’den üç dönem milletvekili aday adayı olmuştu. Açık ve eşi hakkında sahip olduğu şirket üzerinden devleti 400 milyar dolandırdığı iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Açık’ın mera ve Hazine arazisine kurmak istediği çimento fabrikası için Elazığ İl Özel İdaresi’yle sözleşme imzalanmıştı. Sözleşmede, yasal sınırlara göre en az yüzde 50 ortaklık yerine Elazığ İl Özel İdaresi’ne verilen yüzde 1 payla proje kamu yatırımı gösterilmişti. Şikâyette bulunan kişinin de Açık’ın kardeşi iş insanı Mehmet Yalçın olduğu gündeme yansımıştı.