Ormanlara ve milli parklara 'lüks çadır tesis' yapılmasının önü açıldı: Ağaç talanının boyutu dehşet olacak
“Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği” dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, ormanlar da dahil Hazine’ye ait alanlar, lüks çadır tesislerine 20 yıllığına kiralanabilecek. Çevreciler, kararın ormanları yok edeceğini söyledi.
Yayımlanan Lüks Çadır Tesisleri Nitelikler Yönetmeliği’ne göre, orman alanları, milli parklar, tabiat parkları ve sit alanlarına ilgili kurum onayıyla lüks çadır tesislerinin yapılmasının önü açıldı.
Lüks çadır tesislerinin faaliyet için yönetmelikle belirlenen nitelikleri taşıması, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm işletmesi belgesi alması gerekecek. Tesislerin orman alanlarına yapılması durumunda da ağaç kesilmemesi esas olacak.
Kurumların enerji temininde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması zorunlu olacak. Ayrıca, orman vasıflı olanlar dahil Hazine taşınmazlarıyla tescili mümkün olan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler “lüks çadır” tesislerine 20 yılı geçmemek üzere kiralanabilecek.
‘DEKORA DÖNÜŞTÜLER’
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, “Tesislerin konumlanacağı doğal ortamlar diyorlar ama yerleşimden sonra orası doğal alan olmayacak. Kararda süslü cümlelerle yazmışlar ama mevcut uygulamalardan biliyoruz ki bu işin aslı denetimlere dayanıyor. Kararın boyutu dehşet olacaktır” ifadelerini kullandı.
Kuzey Ormanları Savunması’ndan Başar Alipaça, “Turizm tesisine çevrilmiş yerde ağaçlar dekora dönüşüyor. ‘Kesilmeyecek’ kararı göstermelik” dedi.
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