İzmir Bergama'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

AA
23 Eylül 2022 Cuma, 13:18
İzmir Bergama'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 12 arazöz, 2 dozer ve 4 su tankeri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.


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