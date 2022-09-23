İzmir Bergama'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

23 Eylül 2022 Cuma, 13:18

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 12 arazöz, 2 dozer ve 4 su tankeri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.