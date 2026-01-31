Paramount Otel için yeni ÇED süreci: Mahkeme 'dur' dedi, tesis mühürlendi

Bir dönem Sezgin Baran Korkmaz’a ait Bodrum’daki Paramount Otel’i için yeni ÇED süreci başlatıldı. Daha önce suç örgütü lideri Sedat Peker’in de gündeme getirdiği Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Torba Mahallesi’nde 49 yıllığına tahsis edilen yaklaşık 101 dönümlük, Bodrum Yarımadası Önemli Doğa Alanı (ÖDA) ve “doğal sit alanı” içerisinde kalan alanda faaliyet gösteren otel 2014’de Golden Savoy ismiyle faaliyete başladı ve açılışını da Hollywood yıldızı Nicole Kidman yaptı.

Lüks otelin ismi de her yeni işletmeciyle değişti. Golden Savoy‘dan sonra sırasıyla Jumeirah, Paramount ve Be Premium isimleri ile hizmet veren otel, 2025 yılında Unico Sigorta AŞ tarafından The Plaza Bodrum ismiyle yeniden açılmak istendi. Büyütme ve oda eklemeleri yapılan tesis için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildi.

Karara karşı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından dava açıldı. Muğla 3. İdare Mahkemesi, “ÇED gerekli değildir” kararına karşı yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararla birlikte büyükşehir İmar Kanunu’na göre yapı kayıt belgesi de iptal ederek oteli mühürledi.