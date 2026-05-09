Perşembe Yaylası’nda yedi farklı bölgede sondaj çalışmalarına karşı bilirkişi keşfi yapıldı: 'Talan ettirmeyeceğiz'

Ordu Korgan ve Aybatı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası’nda maden sondaj çalışmalarıyla ilgili mahkeme bilirkişi heyeti tarafından keşif incelemesi yapılırken, bölgede toplanan yurttaşların bekleyişi dün devam etti. Yurttaşlar çalışmaların iptal edilmesini için bekleyişi sürdürdü. Yedi farklı bölgede yapılan keşfin ardından bilirkişi heyeti raporunu 15 gün içinde mahkemeye sunacak. Bu 15 gün içerisinde sondaj ekibinin çalışma yapabileceği konuşuldu.

Yurttaşlar ise keşif bitene kadar bölgeden ayrılmayacaklarını dile getirdi. Bir şirket yetkilisinin, “Sondaj yapacağız. Belki kıymete değer bir şey çıkmayabilir” dediği bildirildi.

‘ZULÜM ETMEYİN’

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Sayın Erdoğan, burası size yüzde 80 oy verdi. Bu halka zulmetmeyi bırakın. İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi aldınız, toprağımızı vermeyeceğiz. Yalanınız da batsın, talanınız da batsın, rant düzeniniz batsın” dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun ise “Ordu’yu ve tüm Karadeniz’i birkaç şirketin önüne konacak bir rant haritası olarak görenlere karşı, yaylalarımıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkmak için omuz omuza duruyoruz. Bu yaylalarda emeğimizi, üretimimizi, kültürümüzü, çocuklarımızın geleceğini görüyoruz. Karadeniz’i yandaş şirketlerin kâr hırsına teslim etmeyeceğiz. Susmak kabullenmektir. Biz susmuyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de “Vahşi madenciliğe kurban edilmek istenen yaylalarımız, derelerimiz, su kaynaklarımız ve doğamız için bir aradayız. Perşembe Yaylası Çobantepesi’ndeyiz. Karadeniz’in eşsiz doğasını, yaşam alanlarımızı ve geleceğimizi rant uğruna talan ettirmeyeceğiz” diye konuştu.

VALİ ‘ALTIN ARANIYOR’ DEDİ

Ordu Valisi Muammer Erol, yaylalarda yapılan sondaj çalışmaları ve yaşam savunucularının itirazlarına karşı soruları yanıtladı. Erol, engelleme eylemlerine izin vermeyeceklerini söyleyerek “Yaylada bir altın arama faaliyeti söz konusu, bununla ilgili yargıda devam eden bir süreç var. Arama faaliyetinin durdurulmasını, engellenmesini gerektiren valilik ya da diğer kamu kurumları eliyle bir durum söz konusu değil. Yetkili makamların verdiği izinle, bir arama faaliyeti yapacak firma” dedi.

Erol, “Yanlışı nasıl ortaya koymak istiyorsan öyle ortaya koy ama herhangi bir şekilde, izin verilen bir faaliyeti durdurma veyahut da o faaliyeti yapan, yapma hakkı bulunan firmaya o firmanın elemanlarına, o firmanın aracına gerecine zarar vermeye dönük bir şey yaparsanız bu suçtur” ifadelerini kullandı. Keşif süresinde güvenlik tedbirleri aldıklarını belirten Erol, “Keşif faaliyeti sırasında herhangi bir şekilde keşif faaliyetini engellemeye dönük, sınırı aşan ne isim altında olursa olsun fikir açıklama hürriyeti da olsa bunun sınırı var. Mahkemenin de gerekli tedbiri alın şeklinde bizden de yazılı bir talebi var” diye konuştu.