RES projesiyle birlikte Edirne ve Tekirdağ’da en az 3 bin 835 ağaç kesilecek, ormanlar delinecek: Doğada enerji sömürüsü

Yayınlanma: 30.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 30.04.2025 - 09:07

“Temiz enerji” adı altında ormanların talan edilmesine ilişkin yaşam savunucuları, meslek odaları ve uzmanlar yıllardır mücadele veriyor. Buna karşın, “Atmosferi kirletmeyen çevre dostu enerji türü” kapsamında ormanlar yok oluyor. Göçmen kuşların rotasına dikilen rüzgâr türbinleri, tarlara kurulan güneş panelleri yaşamı tehdit ediyor.

Cumhuriyet geçen aylarda SYCS İnşaat Çimento şirketinin Edirne ve Tekirdağ sınırları içerisinde kalan rüzgâr enerji santralı (RES) projesini gündeme getirmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuran şirket, “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” onayını aldı. Bu onayla birlikte bölgeye yedi rüzgâr türbini kurulacak. Şirketin hazırladığı ÇED raporuna göre proje için 273 milyon TL harcanacak. Yedi türbinin dikilmesi için bölgede ağaç kesimi de yapılacak. Türbinlerin dikileceği alanların yanı sıra TIR’ların geçişinin sağlanması için yeni orman yolları açılacak. Proje kapsamındaki çalışmalarla birlikte en az 3 bin 835 ağaç da kesilecek.

LEYLEKLER VAR

Öte yandan proje alanında 42 familyaya ait 136 kuş türüne de rastlandı. Bu kuş türlerinin yüzde 37’si yerli yüzde 33’ü ise göçmen olarak tespit edildi. Bölge balıkçıl, leylek ve kartal türlerinin geçiş rotasında bulunuyor. Bölgede yapılan çalışmalarda yedi ay içerisinde 2 bin 508 leylek gözlemlendi.

ŞİRKETLERİN ENERJİYE TALEBİ ARTTI

Bakanlık verilerine göre son beş yılda 758 RES projesi için başvuru yapıldı. Yeni girişim ve kapasite artışını hedefleyen projelerden 60’ına “ÇED gerekli değil”, 265’ine de “ÇED olumlu” kararı verildi. Bu arada GES projelerine de talep arttı. Aynı süre zarfında 4 bin 49 GES için adım atılırken 2 bin 942’sine “ÇED gerekli değil” kararı verildi. 580’inin de ÇED’i olumlu bulundu