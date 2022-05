Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nde bölgenin doğallığını bozan projeler ve kuraklık nedeniyle su seviyesi çekilmeye başladı. 2019 yılında Bakan Kurum tarafından Millet Bahçesi yapılacağı belirtilen alandaki tahribatların da etkisiyle Salda Gölü bataklığa döndü.

2020 yılının nisan ayında iş makineleri gölün çevresinden kum taşırken görüntülenmiş ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Salda Gölü’ne makinelerle giren Güngör Tarım’a toplam 421 bin TL ceza kesildiğini açıklamıştı.

Geçen yıl ise civar köylerin kanalizasyon suyunun akmaya devam ettiği ortaya çıkmıştı. Salda Gölü Koruma Derneği, yetkililerin göldeki suyun A kalite, içme suyuna yakın olduğunu söylediklerini hatırlatarak, Salda Gölü’nü korumak için, “Millet Bahçesi projesi iptal edilsin, beyaz kumlara basılmasın, göl çevresindeki yerleşim yerlerinin kanalizasyon suları göle akmasın ve göl çevresindeki yapılaşmanın durdurulmasını” da içeren 8 talebini duyurmuştu.

Salda Gölü Koruma Derneği'nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla büyüyen tepkilerle beraber Dernek Başkanı Osman Şakar, göldeki suyun son 10 yılda hızlı bir şekilde çekildiğini belirterek “Daha önceki yıllarda kuraklık sebebiyle göl çekilmişti. Bu kış çok kar yağmasına rağmen su seviyesi yükselmemiş. Hatta bir metre kadar çekilmiş. Su çekilen yerlere dağdan sular gelmesiyle o bölge bataklık görünümünü kazanmış. Göl, özellikle son 3 yılda hızla çekildi. Bu durumun nedenleri olarak daha önceki yıllardaki kuraklık ve zirai tarımda kullanılmak üzere kuyu sondajı yapılmasını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü için NASA'dan da bir açıklama yapılmış ve şu ifadeler kaydedilmişti:

“Bu fotoğraftaki kayalar, bilim insanlarının Kızıl Gezegen’in milyarlarca yıl öncesine benzediğine inandıkları bir bölge olan Türkiye’deki Salda Gölü kıyısını süslüyor. Sudaki mineralleri ve tortuları hapseden mikroplar tarafından zamanla oluşan bu deniz kıyısındaki konum, gezegenimizdeki yaşamın bilinen en eski fosilleşmiş kayıtlarından bazılarını sağlıyor. Bilim insanları, Dünya’daki mikrobiyal fosilleri inceleyerek, milyarlarca yıl önce Mars’ta akan su ve tortulardan mikrobiyal yaşam belirtilerini daha iyi tespit edebileceklerini umuyorlar."

The #CountdownToMars is on! We can hardly believe that the @NASAPersevere rover is just ONE day from touching down in Jezero Crater. ??



No one has set foot in the crater, but we have some ideas of what to expect thanks to Lake Salda in #Turkey. ?? https://t.co/x2MdicoEmX pic.twitter.com/2EpqAZctDn