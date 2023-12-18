Samsun'da santral mercek altında
Samsun’un Çarşamba Ovası’na kurulan biyokütle enerji santraline (BES) verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararının iptali için açılan davayla ilgili dokuz kişilik bilirkişi heyeti tesis ve çevresinde incelemelerde bulundu.
Samsun 3. İdare Mahkemesi’nce oluşturulan bilirkişi heyeti tesisin deşarj yaptığı Abdal Irmağı’nı da inceledi. Keşif sırasında davacılar ve avukatları, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, CHP İlkadım İlçe Başkanı Metin Telatar, çevreciler ve bölge sakinleri heyete eşlik etti.
CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, söz konusu davaya Türkiye’nin sahip çıkması gerektiğini belirterek, “Bu tesis günde 638 ton biyokütle yakıyor. Sadece orman, ağaç, bitkisel atıklar değil, sanayi arıtma çamurları, eski araba lastikleri de biyokütle sayılıyor. Bu tesisten 38 ton kül çıkıyor. Dava sadece biyokütle enerji santralı davası değil, Çarşamba Ovası’nın korunması davasıdır” dedi.
Davacıların avukatı Serpil Dönmez ise “Bizler bu santralın çevre, halk sağlığı, su kaynakları ve hayvancılığa olan etkilerinin uzun vadede zararlarının tespitini bilirkişilerden istedik” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde deprem!
- ABD'deki maaşı ortaya çıktı
- İşte İstanbul'da zemini çok sıkıntılı 8 bölge
- Eski Galatasaray başkanlarından çağrı
- Meclis karıştı, AKP'li isim kürsüye yürüdü!
- Piyade okulunda cemaat yapılanması mı?
- Vatandaşlık alan Suriyeli sayısı belli oldu!
- 'Benim için büyük bir onurdur'
- Ünlü oyuncu o iddialara ateş püskürdü: 'Terbiyesizler!'
- Sıra bekleyince üniversite sayfasından açıklama yaptırdı