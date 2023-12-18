Samsun'da santral mercek altında

Yayınlanma: 18.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.12.2023 - 03:46

Samsun 3. İdare Mahkemesi’nce oluşturulan bilirkişi heyeti tesisin deşarj yaptığı Abdal Irmağı’nı da inceledi. Keşif sırasında davacılar ve avukatları, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, CHP İlkadım İlçe Başkanı Metin Telatar, çevreciler ve bölge sakinleri heyete eşlik etti.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, söz konusu davaya Türkiye’nin sahip çıkması gerektiğini belirterek, “Bu tesis günde 638 ton biyokütle yakıyor. Sadece orman, ağaç, bitkisel atıklar değil, sanayi arıtma çamurları, eski araba lastikleri de biyokütle sayılıyor. Bu tesisten 38 ton kül çıkıyor. Dava sadece biyokütle enerji santralı davası değil, Çarşamba Ovası’nın korunması davasıdır” dedi.

Davacıların avukatı Serpil Dönmez ise “Bizler bu santralın çevre, halk sağlığı, su kaynakları ve hayvancılığa olan etkilerinin uzun vadede zararlarının tespitini bilirkişilerden istedik” diye konuştu.