Sinop çevre dostlarından eylem: 'Suçlular köpekler değil’

Yayınlanma: 17.04.2025 - 17:36

Güncelleme: 17.04.2025 - 17:41

Sinop Uğur Mumcu Meydanı'nda Sinop Çevre Dostları Derneği öncülüğünde toplanan yüzlerce hayvansever, köpeklerin sokaklardan toplanarak barınaklarda ömür boyu hapse mahkum edilmelerine karşı seslerini yükseltti. Hayvanseverler, ‘’AKP yasayı geri çek‘’ ve ‘’ Ölüm kampı istemiyoruz’’ sloganları attı. Sinop Çevre Dostları Derneği Başkanı Hale Oğuz Erdoğan tarafından yapılan basın açıklamasında "Ülkemizde her gün onlarca kadın ve çocuk cinayetleri, tecavüz ve taciz gibi pek çok çirkinlik yaşanırken, 20 yıldır popülasyonu kontrol altına alınmayan köpekler ‘toplum güvenliği gerekçesi’ ile suçlu ilan edilmiştir. Unutulmamalıdır ki toplumların uygarlık seviyesi en savunmasız olanlara, hayvanlara, çocuklara ve yaşlılara davranışları ile ölçülür" dedi.

'KATİLLER SOKAKLARDA DOLAŞIYOR'

Erdoğan, bazı yurttaşların korkularına işaret ederek "Şunu da biliyor ve saygı duyuyoruz; Bir kısım insanlarımız, bir arada bulunan köpeklerden korkmaktadırlar. Kediden, kuştan, küçük ya da büyük birçok hayvandan korkusu olanlar mutlaka vardır. Fobi, tamamen insani bir duygudur ve tartışılamaz. Yurdumuzun bazı illerinde çok istisnai de olsa saldırıya uğrayan, yaralanan ve hatta yaşamını yitirenlerin olduğu doğrudur. Ancak tüm bu durumlar dahi sokak dostlarımızın potansiyel suçlu yapmaz. Köpeklerle kıyaslanamayacak kadar yüksek sayıda sokaklarda dolaşan katil insanların varlığı nasıl tüm insanları potansiyel katil yapamayacaksa köpekler için de durum aynıdır. Toplama ve Ölüm kampları istemiyoruz. Bugüne kadar sorunsuz birlikte yaşadığımız can dostlarımızı yine yanı başımızda, yürüyüş yolumuzda, dükkânımızın önünde kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BAKAN YARDIMCISINDAN SÖZ ALDIK AMA YETMEZ'

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş ile de bir görüşme yaptıklarını aktaran Erdoğan şunları kaydetti:

‘’Sayın Aktaş’tan Sinop’taki barınak tamamlanana kadar toplama yapılmayacağı sözü aldık. Ancak bu yeterli değil. Önemli olan yasanın 2004 yasasına dönüştürülerek toplanan hayvanların kısırlaştırıldıktan sonra doğal ortamlarına geri bırakılması. 2004 yılı yasası son derece değerlidir. Ancak bu yasa çıktıktan sonra il özel idareleri hiçbir çalışma yapmadığı için köpeklerin üreme noktası olan köylerde kısırlaştırmaya gitmedikleri için sorun büyüyerek bu günlere gelmiştir. Buradan İktidara sesleniyoruz. Yurt genelinde milyonlarca lira maliyetli ölüm kampları kuracağınıza ivedilikle kısırlaştırmalara başlamak için veteriner alımı yapın. İl Özel idareleri görevlerini yapsın. Kısırlaştırma başarılı olursa çok değil önümüzdeki 5 yıl içinde köpek popülasyonu kabul edilir sayılara inecektir. Yani sorun varsa sorun köpek değil, akılcı politikalar üretmeyen siyasetçiler ve görevini yapmayan kamu görevlileridir."