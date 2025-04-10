19 yaşındaki çoban hayvanlarını otlattığı yerde ölü bulundu

Yayınlanma: 10.04.2025 - 00:52

Güncelleme: 10.04.2025 - 00:52

Edinilen bilgilere göre, Sırtlöy beldesinde çobanlık yapan Kamil Aslan (19), hayvanları otlatmak için gittiği meradan geri dönmedi. Akşam saatlerinde, meraya otlatma götürülen koyunlar sahipsiz bir şekilde köye geri döndü.

Durumdan şüphelenen köylüler harekete geçti. Koyunların geldiği yönü takip eden köylüler, kısa süre sonra Kamil Aslan’ın cansız bedenini dağlık alanda buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, genç çobanın aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Aslan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay sonrası hastane çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, jandarma ekipleri faillerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.