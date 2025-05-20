SİT alanı bitişiğindeki otelin ağaçlık alana doğru genişlemesi için ÇED süreci bir günde hızlandı: Yurttaşa soracaklar

Türkiye’nin tatil beldelerindeki ormanlara otel yapımı devam ediyor. 2021’de denize yakın ormanlık alana kurulan Bodrum Loft, şimdi de genişlemeye gidiyor. Akfen Gayrimenkul, projeyi büyütmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu. Şirketin başvurusu üzerine 16 Mayıs’ta çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecinin başlatıldığını duyuran bakanlık, aynı gün içerisinde halkın katılımı toplantısı için tarih verildiğini açıkladı.

Buna göre proje, 12 Haziran’da yurttaşa sorulacak. Şirketin onay alması durumunda orman vasfındaki araziye üç bloktan 12 oda daha yapılacak. Onay alması durumunda şirket bu ek projesi için de 29 milyon 295 bin TL harcayacağını belirtti. Ayrıca şirketin işlettiği otel gibi, genişleme talep edilen 2 bin 98 metrekarelik alan da sit alanının da bitişiğinde kalıyor. Öte yandan şirket yat yanaşma yerinde de revizeye gidileceğini belirtti.

Şirket hali hazırda 57 dönümlük bölgede 86 odalı ve beş yıldızlı bir otel işletiyor. Tesis içerisinde restoranlar, havuz, sauna ve otopark gibi yapılar bulunuyor. Şirket bu projesine başlarken bölge, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 5 yıldızlı tatil köyü işletilmesi için 49 yıllığına kiraladı. Şirket bu kiralanma onayını da 21 Aralık 2018’de aldı.

DERECESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından projenin yapılacağı bölgeyi de kapsayan Göl Mahallesi’ndeki birinci ve ikinci derece doğal sit alanlarının sit derecesi düşürüldü. 8 Nisan’da onaylanan kararla birlikte bölgenin bir kısmı “nitelikli doğal koruma alanı” bir kısmı da “Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak tescillendi.

Aynı bölge içerisinde Akfen’in dışında, AKP’nin gözde iş insanlarından Mehmet Cengiz’in ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da projeleri bulunuyor.