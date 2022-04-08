Sivas Kangal'da mermer ocağına tepki: Su havzaları tehlikeye girecek

08 Nisan 2022 Cuma, 17:31

Sivas’ın Kangal ilçesi Tekke köyünde özel bir şirket, mermer ocağı yapımı kararı aldı. Şirket, mermer ocağının tanıtımı için geçen ay köylerde toplantıya yapmaya başladı.

Mermer ocağının Tekke, Boğaz, Zerk, Bozarmut, Soğukpınar ve Davulbaz köylerinin kullandığı ortak içme su havzasının üstündeki bölgede yapımı planlanıyor. Köylüler ise, mermer ocağı yapılmasına tepki gösteriyor.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ, DESTEK BEKLİYORUZ"

Tekke Köyü Muhtarı Haydar Ülger, ocağın inşaatına karşı olduklarını belirterek, toplam yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı 6 köyün kullandığı içme suyunun tehlikeye gireceğini söyledi. Ülger şöyle konuştu:

“Burası Sivas Kangal ilçesinin Tekke köyü, ben de Tekke köyünün muhtarıyım. Bu arkamda gördüğünüz dağın uzaklığı 500-600 metre. Bu dağın tepesine bir mermer ocağı açılmak isteniyor, bu mermer ocağının açılacağı bölge 3 köyün ortak arazisi. Fakat başka bir özelliği daha var buranın; burası 6 köyün su havzasının olduğunu bir yer. Mart ayından halkı bilgilendirme toplantısı yaptılar, biz gerekli tepkimizi orada koyduk. Buraya bir mermer ocağı açılırsa bu 6 köyün içme suyu havzası tehlikeye girer. Onun için biz mücadelemizi sürdürüyoruz, hukuksal olarak başvuracağımız yerlere başvurduk. Bu konuda da herkesten destek bekliyoruz.”