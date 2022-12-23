Sivas'ta dağ keçisi avlayan kişiye 250 bin lira para cezası kesildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dağ keçisi avlayan kişiye, 250 bin lira para cezası uygulandı.

AA
23 Aralık 2022 Cuma, 12:37
Sivas'ta dağ keçisi avlayan kişiye 250 bin lira para cezası kesildi
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde dağ keçisi avlayan kişiye, 250 bin lira para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri, Suşehri ilçesi Yelkesen köyü yakınlarında arazide dağ keçisi avlandığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, bölgede dağ keçisi avlayan N.Ç'yi (34) avladığı keçiyle yakaladı.

Yasa dışı avlanan N.Ç'ye 250 bin lira idari para cezası kesildi.


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