Sulak alanın yakınına golf ve turizm konaklama tesisi yapılmak isteniyor: Talanda ısrar sürüyor

Yayınlanma: 05.05.2023 - 11:55

Güncelleme: 05.05.2023 - 12:16

Muğla Milas’taki göçmen kuşlara da ev sahipliği yapan ‘Ulusal öneme haiz sulak alan’ olarak bilinen Tuzla Sulak Alanı’na yakın bir noktada yapılmak istenen golf tesisi ve turizm kompleksi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından nihai karar verildi. Buna göre son şekli verilen rapor bakanlık ve İl Müdürlüklerinde halkın görüşüne açıldı. Buna göre görüş süresi bittikten sonra bakanlık tarafından proje için ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı’ verilmesi durumunda Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Bodrum Temsilciği dava açacak. 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Hassas alan’ ilan edilen bölgede yapılmak istenen projeye Danıştay tarafından iki kere yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

BÜYÜK DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Doğuş Holding’in yüzde 70 ortağı olduğu Vitapark Spor Turizm Hizmetleri İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, 2 milyar 650 milyon TL değerindeki projeyle yaklaşık olarak 2 milyon metrekarelik alanda gerçekleştirilecek projeyle birlikte bölgeye 154 villa, 120 konut, 165 oda kapasiteli otel, iki adet 18’er delikli profesyonel golf sahası, eğitim amaçlı golf sahası ve sosyal tesis yapmak istiyor. Daha önce de projeye ilişkin yürütmeyi durdurma kararları bulunmasına karşın, şirket ÇED raporunda büyük bir değişiklik yapmadan yeniden başvuru yaptı.

Proje için bakanlığa ilk başvuru 2004’te Doğuş Holding’in ortaklığından önce gerçekleştirildi. O yıl ‘ÇED olumlu’ kararı alan proje için TMMOB Mimarlar Odası Bodrum Temsilciği tarafından ÇED olumlu kararının iptal istemiyle dava açıldı. Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı vermesinin üzerine şirket ÇED sürecini tekrar başlattı. ÇED olumlu kararının alınmasının ardından kararın iptali istemiyle Mimarlar Odası Bodrum Temsilciği tarafından yeniden açılan davada Danıştay 2015’te yürütmeyi durdurma kararı verdi. Verilen kararda ise ÇED çalışmasında toprak ve su ile ilgili olarak yeterli inceleme ve araştırma yapılmadığı gerekçe gösterildi.