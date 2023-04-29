Özel davetle ihale
AKP kamu ihalelerinde özel davet usulünü kullanmaya devam ediyor. Depremlerin ardından bölgede yapılacak yeni konut projeleri için iktidar tüm firmaların katılabileceği açık usulü yerine “21b Pazarlık usulünü” tercih etti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı pazarlık usulüyle birlikte “Hatay İli 3’üncü Etap Kırsal 500 Deprem Konutu Yapım İşi” için 20 Mart’ta ihaleye çıktı. İhaleye davet edilen üç şirket katıldı.
1 milyar 673 milyon 700 bin TL değerindeki en düşük teklifi veren Egemen İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi’yle Okyanus Enerji Üretim İnşaat Anonim Şirketi iş ortaklığı projeyi aldı.
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