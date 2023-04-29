Özel davetle ihale

Yayınlanma: 29.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.04.2023 - 03:00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı pazarlık usulüyle birlikte “Hatay İli 3’üncü Etap Kırsal 500 Deprem Konutu Yapım İşi” için 20 Mart’ta ihaleye çıktı. İhaleye davet edilen üç şirket katıldı.



1 milyar 673 milyon 700 bin TL değerindeki en düşük teklifi veren Egemen İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi’yle Okyanus Enerji Üretim İnşaat Anonim Şirketi iş ortaklığı projeyi aldı.