İhale 'tanıdığa' gitti

Hatay için çıkılan ihalede yapıların ihalesi “tanıdık” isimlere verildi.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 29.04.2023 - 03:00
İhale 'tanıdığa' gitti
Abone Ol google-news

Depremin yıkıcılığının en çok yaşandığı şehir Hatay için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ihaleye çıktı. Bakanlığın düzenlediği “4’üncü Etap Kırsal 500 Deprem Konutu Yapımı” işini de 1 milyar 670 milyon TL’ye kamuoyunun yakından tanıdığı Siyahkalem Mühendislik İnşaat şirketi aldı.

Ahmet Cengiz Özdemir’in yönetim kurulu başkanı olduğu şirket, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın içerisindeki açık spor sahasının kapalı hale çevrilmesi için düzenlenen ihaleyi de almıştı. Bu işten 10 milyon 390 bin TL kazanan şirket Kâğıthane’de Osmanlı arşivinin bulunduğu Milli Arşiv Sitesi’ni de yapmıştı. 



hatay deprem ihale Cumhurbaşkanlığı

İlgili Haberler

Keramet ihalede: Yandaşın anketine Erdoğan'ın bile ağzı açık kalacak...

Keramet ihalede: Yandaşın anketine Erdoğan'ın bile ağzı açık kalacak...
AKP’li iş insanına milyonluk ihale

AKP’li iş insanına milyonluk ihale
Yaptıkları Hatay Havalimanı'nın pisti ortadan ikiye ayrılmıştı: 900 milyonluk ihale

Yaptıkları Hatay Havalimanı'nın pisti ortadan ikiye ayrılmıştı: 900 milyonluk ihale

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler