İhale 'tanıdığa' gitti

Yayınlanma: 29.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.04.2023 - 03:00

Depremin yıkıcılığının en çok yaşandığı şehir Hatay için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ihaleye çıktı. Bakanlığın düzenlediği “4’üncü Etap Kırsal 500 Deprem Konutu Yapımı” işini de 1 milyar 670 milyon TL’ye kamuoyunun yakından tanıdığı Siyahkalem Mühendislik İnşaat şirketi aldı.

Ahmet Cengiz Özdemir’in yönetim kurulu başkanı olduğu şirket, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın içerisindeki açık spor sahasının kapalı hale çevrilmesi için düzenlenen ihaleyi de almıştı. Bu işten 10 milyon 390 bin TL kazanan şirket Kâğıthane’de Osmanlı arşivinin bulunduğu Milli Arşiv Sitesi’ni de yapmıştı.



