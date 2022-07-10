Suyla dolan caddede sırtına aldığı yaşlı kadını yolun karşısına geçirdi
Balıkesir'de gök gürültülü sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bir kişi, yaşlı bir kadını sırtına alarak yolun karşısına geçirdi.
Balıkesir’de saat 17.00 sıralarında başlayan yağış, ilerleyen saatlerde şiddetini artırdı.
Gök gürültülü sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken Gaziosmanpaşa Mahallesi Balıkesir Adliyesi civarındaki sokaklarda su birikintisi oluştu. Bir yolcu otobüsü arıza nedeniyle yolda mahsur kalırken yurttaşlardan biri, yaşlı bir kadını sırtına alarak yolun karşısına geçirdi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri, su altında kalan cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.
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